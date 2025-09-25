Femeia a povestit că în 2021 a lichidat acțiunile deținute la fondul SAI Erste Asset Management SA, retrăgând aproape 39.000 de lei. Ea a declarat că nu i-a explicat nimeni că este obligată să depună o declarație fiscală și să plătească impozitul.

Ulterior, a primit o notificare de la ANAF prin care i se cereau peste 3.800 lei impozit și alte sume suplimentare, inclusiv contribuția la sănătate.

Ea a spus că a achitat deja de două ori bani la ANAF, în 2021 și apoi în 2023 sau 2024, fără să știe exact ce reprezintă sumele. Potrivit relatării sale, funcționarii nu i-au dat explicații clare, iar la ghișeu a întâlnit mai multe persoane aflate în aceeași situație.

Pensionara a adăugat că s-a trezit ulterior cu o nouă solicitare de plată, de data aceasta incluzând și contribuția CASS de 10%, despre care spune că nu i s-a spus nimic la momentul retragerii banilor.

„Eu am avut niște acțiuni la un fond de investiții (n.red. – SAI ERSTE ASSET MANAGEMENT SA). În anul 2021 l-am lichidat și nu mi s-a spus că mai am ceva de plată către ANAF. Eu am întrebat dacă este totul OK, când am fost la BCR, pentru că am mai avut și o altă sumă depusă în bancă și am scos-o și pe aceea. Nu mi-a spus nimeni că trebuie să depun și declarația fiscală la ANAF, ar fi trebuit să-mi rețină din bani sau măcar să mă atenționeze. Nimeni nu mi-a spus nimic. În anul 2021 am primit o înștiințare de la ANAF și am plătit niște bani, nici nu am știu ce plătesc, am zis că nu e o sumă foarte mare, am plătit-o. Funcționara de la ANAF m-a întrebat atunci de unde știu eu că banii plătiți sunt pentru dividende. Dar nu aveam ce să plătesc altceva, în afară de o pensie amărâtă nu am ce să plătesc altceva. Și am mai plătit încă o dată la ANAF, în anul 2023 sau 2024, nu mai știu exact. Acum mi se solicită bani și din fondul de sănătate, CASS, 10%. Am rămas mai mult păgubită, nici nu știu de unde au scos 7.000 de lei”, a declarat pensionara în vârstă de 72 de ani, pentru Gândul.

Contactată de Gândul, Banca Comercială Română a transmis că datele clienților sunt confidențiale și nu poate comenta cazul specific. Reprezentanții băncii au precizat însă că instituția transmite periodic informări generale prin diverse canale, inclusiv prin platforma George, pentru a atrage atenția asupra obligațiilor fiscale.

BCR a confirmat că în 2025 a fost transmis un model clar de informare privind depunerea declarației unice și plata CASS, dar nu a precizat dacă aceste materiale existau și în 2021, anul lichidării fondului de către pensionară.

Femeia a declarat că ANAF i-a comunicat că suma de aproape 7.000 de lei trebuie achitată integral și de urgență, fără posibilitatea plății eșalonate. Ea s-a arătat nedumerită de calcul și a spus că raportat la venitul ei lunar, suma este împovărătoare și greu de achitat.