În IT, salariile pentru programatori și specialiști în software în România sunt semnificativ mai mici decât în majoritatea țărilor europene. În medie, un programator român câștigă între 27.048 și 42.964 EUR pe an, ceea ce situează România în partea inferioară a spectrului salarial european.

În Polonia, programatorii câștigă între 44.160 și 50.140 EUR anual, în timp ce în țări precum Țările de Jos, Finlanda, Spania sau Portugalia salariile variază între 39.744 și 79.580 EUR. În Suedia, salariul mediu este de aproximativ 56.550 EUR, în Regatul Unit 58.328 EUR, iar în Elveția poate ajunge până la 105.800 EUR anual, conform unor anunțuri publicate online. Diferența salarială semnificativă dintre România și Europa de Vest este un factor important care poate influența deciziile de relocare sau outsourcing pentru profesioniștii din domeniul IT.

În inginerie și construcții, un inginer constructor în România câștigă în medie aproximativ 126.162 RON pe an, echivalentul a 25.000 EUR. Pentru inginerii cu experiență de peste opt ani, salariul poate ajunge la aproximativ 157.262 RON, sau 32.000 EUR.

Comparativ, în Germania, inginerii constructori câștigă între 60.000 și 70.000 EUR anual, în Franța între 50.000 și 60.000 EUR, în Spania între 40.000 și 50.000 EUR, iar în Italia între 35.000 și 45.000 EUR. Aceste diferențe sunt suficiente pentru a motiva migrarea inginerilor români către piețe mai atractive din punct de vedere financiar, mai ales în contextul cererii ridicate pentru profesioniști calificați.

În transport și logistică, șoferii de camion în România câștigă între 11.500 și 19.000 EUR anual, în funcție de experiență. Salariul mediu este de aproximativ 15.500 EUR. În Luxemburg, salariul unui șofer de camion poate ajunge la 43.958 EUR pe an, în Olanda la 49.000 EUR, în Malta la 27.000 EUR, iar în Croația la 19.000 EUR. Diferențele salariale semnificative subliniază atractivitatea pieței vest-europene pentru șoferii români, în special datorită cererii mari și a condițiilor de muncă mai bune.

Comparativ, pentru programatori și dezvoltatori de software, diferențele salariale între România și alte țări europene variază între 47% și 300%. Pentru inginerii constructori, diferențele se situează între 40% și 180%, iar pentru șoferii de camion între 65% și 300%. Potrivit specialiștilor, aceste diferențe salariale față de alte țări europene pot influența deciziile profesionale ale angajaților și angajatorilor.