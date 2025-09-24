Ciprian Şerban, ministrul Transporturilor, a transmis că Portul Constanţa îşi întăreşte rolul de centru logistic în regiune. Această poziţie este susţinută atât de finalizarea lucrărilor de extindere a drumului de lângă digul sudic, cât şi de începerea reparaţiilor majore la pasajul superior care deserveşte Molurile 3, 4 şi 5.

Ministrul Transporturilor a anunţat că infrastructura modernizată din Portul Constanţa reprezintă o garanţie pentru un viitor dinamic. El a precizat că, împreună cu Horaţiu Cosma, secretar de stat responsabil de domeniul naval, şi cu Mihai Teodorescu, directorul general al Portului Constanţa, a efectuat o vizită pentru a verifica stadiul unor lucrări de modernizare.

”Infrastructură modernizată pentru un viitor dinamic în Portul Constanţa. Astăzi am fost în vizită în Portul Constanţa, alături de Horaţiu Cosma, secretar de stat coordonator pe domeniul naval, şi Mihai Teodorescu, directorul general al Portului Constanţa, pentru a verifica stadiul unor lucrări de modernizare”, anunţă ministrul Transporturilor.

Ministrul a arătat că investiţiile realizate exclusiv din fondurile Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime Constanţa dau un plus de modernitate infrastructurii portuare.

El a menţionat că drumul, extins pe o lungime de 1,7 kilometri şi lărgit cu încă o bandă de 4,5 metri, permite un trafic mai fluid prin Poarta 14, acum pe patru benzi.

Oficialul a adăugat că lucrarea, evaluată la peste 4 milioane de lei şi executată în zece luni de asocierea HEILBRON PRODUKT SRL – BUILDING DESIGN 2000 TOP SRL, contribuie la reducerea aglomeraţiei şi la creşterea siguranţei circulaţiei în port.

Totodată, a informat că vor fi demarate reparaţiile capitale la pasajul superior care asigură accesul spre Molurile 3, 4 şi 5.

”Acest pasaj, construit în 1984, intră într-un amplu proces de reabilitare, esenţial după decenii de exploatare intensă. Proiectul de peste 37 milioane lei, derulat de Asocierea HEILBRONN PRODUKT SRL – SC G&M ROAD BUILDING ENGINEERING SRL, va prelungi durata de viaţă a construcţiei, asigurând circulaţia sigură şi confortabilă peste liniile de cale ferată şi drumurile din zona molurilor”, precizeză Şerban.

Ministrul Transporturilor a apreciat că, prin aceste proiecte, Portul Constanţa îşi reafirmă orientarea către o infrastructură modernă, menită să sprijine creşterea economică şi legăturile de transport ale regiunii.