România este pregătită să joace un rol central în reconstrucția Ucrainei, a afirmat miercuri Ionel Scrioşteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii (MTI), în cadrul conferinței „Italy & Romania, building together sustainable infrastructure”.

România poate fi un cap de pod important, dacă nu cel mai important, în ceea ce priveşte reconstrucţia Ucrainei, a declarat oficialul român, subliniind că țara noastră a făcut pași decisivi în dezvoltarea infrastructurii rutiere și feroviare, cu sprijinul partenerilor italieni.

Scrioşteanu a evidențiat progresele semnificative din ultimii cinci ani, perioadă în care infrastructura de transport a României a cunoscut „un avânt”, în special pe zona rutieră.

„Infrastructura de transport a României a luat un avânt în ultimii 5 ani, mai ales pe zona de infrastructură rutieră pe care o gestionez din 2019. Avem astăzi în lucru 700 de km de autostradă şi drum expres. Avem în reabilitare coridoare importante în ceea ce priveşte sistemul feroviar, am dat în trafic în ultimii ani peste 500 de kilometri de autostradă şi drum expres, o parte dintre ei construiţi cu firme din Italia. Am dat în trafic al treilea pod ca mărime din Europa într-un parteneriat şi un contract cu o firmă din Italia, un real succes din punctul meu de vedere, iar acum câteva săptămâni chiar am semnat recepţia acestui obiectiv, care a devenit un nou simbol al României. Ne bazăm în continuare pe dezvoltarea acestei relaţii şi parteneriatul cu filmele italiene, iar tema de astăzi, sustenabilitate, trebuie să fie un nou element pe care îl adăugăm acestei colaborări.”, a subliniat Scrioşteanu.