Marius Budai: România are resurse și parteneri pentru a depăși dificultățile economice
Fostul ministru al Muncii, Marius Constantin Budăi, a transmis un mesaj ferm pe pagina sa de Facebook, într-un moment marcat de tensiuni și speculații privind situația economică a României. Politicianul a respins scenariile alarmiste, pledând pentru o atitudine responsabilă din partea decidenților și pentru comunicare clară și transparentă cu cetățenii.
„Incapacitate de plată, recesiune, nenorocire… Sugerez o altfel de atitudine în public a unui om de stat responsabil, care recunoaște problema, dar nu o dramatizează”, a scris Budăi, insistând asupra nevoii de calm și încredere din partea autorităților.
Într-o declarație cu ton de program politic, Budăi a recunoscut că România traversează o perioadă economică dificilă, cu presiuni asupra bugetului și costuri de finanțare ridicate, dar a subliniat că nu se pune problema unei crize de proporții:
„Suntem într-un moment dificil, dar nu într-un punct fără întoarcere. România nu este în pericol de incapacitate de plată, iar Guvernul își respectă toate angajamentele interne și internaționale”, a transmis acesta.
Budăi propune reducerea risipei și simplificarea fiscală pentru stabilitate
Budăi a prezentat liniile unui plan de redresare economică, care include reducerea risipei, creșterea colectării taxelor, simplificarea fiscală și dialogul constant cu instituțiile europene, insistând asupra responsabilității și transparenței guvernului, într-un mesaj menit să contrabalanseze tonul alarmist al dezbaterii publice cu fermitate și încredere.
Budăi a detaliat și principalele direcții ale unui plan de redresare economică:
- reducerea cheltuielilor ineficiente,
- creșterea colectării taxelor,
- simplificarea sistemului fiscal pentru stimularea investițiilor,
- continuarea dialogului cu instituțiile europene și internaționale pentru menținerea stabilității financiare.
Tonul postării este unul de fermitate, dar și de asigurare, politicianul insistând asupra responsabilității și transparenței cu care ar trebui să acționeze guvernul.
„Vom comunica constant și onest cu cetățenii, pentru că doar împreună putem trece peste această perioadă”, a mai adăugat Budăi.
Declarația vine într-un context în care discursul public este marcat de avertismente privind deficitul bugetar și presiunile economice, iar poziția lui Budăi sugerează o încercare de a contrabalansa alarmismul cu un mesaj de încredere și stabilitate.
Postarea inițială a lui Marius Constantin Budai
„Incapacitate de plată”
„Recesiune”
„Nenorocire”…….
Sugerez o altfel de atitudine în public a unui om de stat responsabil, care recunoaște problema, dar nu o dramatizează, în schimb, oferă un plan concret de măsuri, anunță colaborare transparentă cu instituțiile internaționale, transmite calm, autoritate și încredere.
„Dragi cetățeni români,
România, ca multe alte state europene și nu numai, se confruntă cu o perioadă economică dificilă, în care presiunile asupra bugetului sunt reale. Deficitul bugetar a crescut, iar dobânzile de finanțare sunt la niveluri mai ridicate decât ne-am dori. Suntem într-un moment dificil, dar nu într-un punct fără întoarcere. Avem resurse, parteneri și voința de a redresa direcția.
Suntem conștienți de aceste provocări și nu le minimalizăm. Tocmai de aceea, guvernul lucrează deja la un plan de măsuri fiscale și administrative care va fi aplicat în mai multe etape și va asigura sustenabilitatea finanțelor publice pe termen lung.
Vom reduce cheltuielile ineficiente, vom crește gradul de colectare a taxelor și vom simplifica sistemul fiscal pentru a încuraja investițiile și dezvoltarea economică.
În paralel, continuăm dialogul strâns cu partenerii noștri europeni și cu instituțiile financiare internaționale pentru a garanta stabilitatea financiară a țării.
Vreau să fiți siguri de un lucru: România nu este în pericol de incapacitate de plată, iar Guvernul își respectă toate angajamentele interne și internaționale. Acționăm cu prudență, transparență și responsabilitate.
Avem încredere în capacitatea noastră de a stabiliza economia și de a pune România pe o traiectorie fiscală sănătoasă. Vom comunica constant și onest cu cetățenii, pentru că doar împreună putem trece peste această perioadă.
Vă mulțumesc!”, a scris Marius Constantin Budăi pe Facebook.