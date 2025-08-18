Fostul ministru al Muncii, Marius Constantin Budăi, a transmis un mesaj ferm pe pagina sa de Facebook, într-un moment marcat de tensiuni și speculații privind situația economică a României. Politicianul a respins scenariile alarmiste, pledând pentru o atitudine responsabilă din partea decidenților și pentru comunicare clară și transparentă cu cetățenii.

„Incapacitate de plată, recesiune, nenorocire… Sugerez o altfel de atitudine în public a unui om de stat responsabil, care recunoaște problema, dar nu o dramatizează”, a scris Budăi, insistând asupra nevoii de calm și încredere din partea autorităților.

Într-o declarație cu ton de program politic, Budăi a recunoscut că România traversează o perioadă economică dificilă, cu presiuni asupra bugetului și costuri de finanțare ridicate, dar a subliniat că nu se pune problema unei crize de proporții:

„Suntem într-un moment dificil, dar nu într-un punct fără întoarcere. România nu este în pericol de incapacitate de plată, iar Guvernul își respectă toate angajamentele interne și internaționale”, a transmis acesta.

Budăi a prezentat liniile unui plan de redresare economică, care include reducerea risipei, creșterea colectării taxelor, simplificarea fiscală și dialogul constant cu instituțiile europene, insistând asupra responsabilității și transparenței guvernului, într-un mesaj menit să contrabalanseze tonul alarmist al dezbaterii publice cu fermitate și încredere.

Budăi a detaliat și principalele direcții ale unui plan de redresare economică:

reducerea cheltuielilor ineficiente,

creșterea colectării taxelor,

simplificarea sistemului fiscal pentru stimularea investițiilor,

continuarea dialogului cu instituțiile europene și internaționale pentru menținerea stabilității financiare.

Tonul postării este unul de fermitate, dar și de asigurare, politicianul insistând asupra responsabilității și transparenței cu care ar trebui să acționeze guvernul.

„Vom comunica constant și onest cu cetățenii, pentru că doar împreună putem trece peste această perioadă”, a mai adăugat Budăi.

Declarația vine într-un context în care discursul public este marcat de avertismente privind deficitul bugetar și presiunile economice, iar poziția lui Budăi sugerează o încercare de a contrabalansa alarmismul cu un mesaj de încredere și stabilitate.