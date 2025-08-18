În urma acesteia, liderii europeni au subliniat că Ucraina trebuie să beneficieze de garanţii de securitate ferme, în contextul întrevederii de la Casa Albă dintre preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi preşedintele american Donald Trump. Întâlnirea de luni va reuni la Washington mai mulţi lideri europeni, printre care cancelarul german Friedrich Merz, preşedintele francez Emmanuel Macron şi premierul britanic Keir Starmer, scopul fiind definirea perspectivelor unui eventual acord de pace între Rusia şi Ucraina.

Duminică, statele membre ale Coaliţiei de Voinţă au decis continuarea sprijinului pentru Ucraina. Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, a declarat la finalul reuniunii că Rusia este singurul agresor, menţionând că Moscova propune o „pace” care în fapt ar echivala cu o capitulare a Ucrainei.

El a subliniat că nu pot exista discuţii fără participarea directă a Ucrainei şi a statelor europene, iar obiectivul reuniunii de la Washington este obţinerea unei păci durabile, care să respecte suveranitatea teritorială a tuturor ţărilor. Liderul francez a avertizat că Rusia are un comportament imperialist şi revizionist şi că, dacă este tratată cu slăbiciune, riscul unor viitoare conflicte este inevitabil.

Preşedintele Finlandei, Alexander Stubb, a transmis la rândul său că în cadrul coaliţiei există un consens puternic privind necesitatea continuării sprijinului pentru Ucraina.

„Există un singur agresor, Rusia. Există un stat care propune o pace care nu este altceva decât o capitulare, şi acesta este Rusia. Nu pot exista discuţii fără ucraineni şi europeni. Am pregătit această reuniune într-un context extrem de grav atât pentru Ucraina, cât şi pentru întreaga Europă”, a declarat Emmanuel Macron după două ore de reuniune în compania celor 30 de membri ai Coaliţiei de Voinţă.

În acest context, fostul premier Victor Ponta a criticat absenţa României de la discuţiile de la Washington, considerând că statul român nu este luat în serios la nivel internaţional. El a arătat că Nicuşor Dan nu va participa luni la întrevederea de la Casa Albă deoarece România nu are o politică externă coerentă, ci doar se aliniază disciplinat poziţiilor partenerilor europeni, fără a-şi afirma propriile interese.

„(n.red. Nicușor Dan nu se duce luni la Washington) pentru că nu aveam politică externă. Nu mai avem de ceva timp, ne mulțumim să fim disciplinați față de partenerii europeni, fără să-i supărăm pe americani. Doamna care ocupă funcția de ministru de externe este un delegat al Ucrainei. Ministrul de externe al României salută faptul că președintele Ucrainei este invitat la Washinton, un tip de umilism. Nimeni nu ne ia în serios, nu ne bagă în seama, România nu are politică externă”, a spus Victor Ponta la România TV.

Ponta a susţinut că Ministerul Afacerilor Externe se limitează la a saluta invitaţia adresată preşedintelui Ucrainei la Washington, ceea ce el a numit o atitudine de umilism, şi a acuzat faptul că actualul ministru de externe ar acţiona mai degrabă ca un reprezentant al Kievului. În opinia sa, România nu are o strategie proprie, iar soarta ţării va fi decisă de alţii, fără ca Bucureştiul să aibă un cuvânt de spus.

„Soarta României va fi decisă de alții. Ce decid ceilalți se va aplică și la noi, este fără precedent, nu pentru că ar avea cineva ceva împotriva României, ci pentru că nu facem politică externă. Ministra noastră face politică externă a Ucrainei”, a mai spus el.

Referindu-se la întâlnirea dintre Donald Trump şi Vladimir Putin din Alaska, Ponta a subliniat că Europa nu reprezintă o prioritate pentru liderul american, iar acest lucru va avea consecinţe economice pentru ţările europene, inclusiv România, care va suporta costurile prelungirii războiului. El a mai spus că nici Ilie Bolojan şi nici Nicuşor Dan nu se implică în politica externă, în timp ce acesta din urmă se află în concediu.

„Europa pierde cel mai mult, nu este un factor decisiv. Vom plăti în continuare și noi românii prețul continuării războiului, noi vom plăti prețul economic. Domnul Bolojan nu face politcă externă, iar Nicușor Dan este în concediu”, a completat Victor Ponta.

În final, fostul premier a apreciat că soarta războiului nu va fi decisă în aceste zile şi a explicat că, din modul în care Donald Trump îşi formulează deciziile, evoluţia conflictului depinde în mare măsură de preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski. În opinia sa, dacă Zelenski va urma sfaturile liderilor europeni, războiul nu se va încheia prea curând.