Inteligența artificială transformă fundamental piața de muncă din România, generând atât oportunități majore, cât și provocări pentru angajatori și angajați. Conform unei analize interne realizate de Catalyst Solutions, piața locurilor de muncă în domeniul inteligenței artificiale din România e dominată de roluri tehnice (55%+): ingineri software/ML, data scientists si MLOps, iar București rămâne principalul hub AI (>50%), urmat de Cluj și Timișoara.

În contextul acestei creșteri accelerate, Angajatori de TOP București, cel mai mare eveniment de carieră din România, dedică în această toamnă o secțiune specială „AI & Digital Transformation”.

Pe 17-18 octombrie 2025, la Sala Palatului, peste 80 de companii de top vor prezenta 7.000 de locuri de muncă, inclusiv în domeniul AI. Pe lângă oportunitățile profesionale și ocazia de a se conecta cu potențialii angajatori, vizitatorii vor avea șansa să acceseze 6 servicii de consiliere în carieră.

Piața locurilor de muncă în domeniul inteligenței artificiale din România înregistrează o creștere spectaculoasă, cu 393 de poziții active listate doar pe LinkedIn. Sectorul AI/ML Engineering & Software Development conduce detașat piața cu 35% din totalul pozițiilor, urmat de Data Science & Data Engineering cu 20% și de rolurile emergente în Content, Training & Annotation, care reprezintă 20% din oferte. Această distribuție reflectă nevoia crescândă pentru specializări avansate.

București și Ilfov concentrează 55% din totalul ofertelor AI, consolidându-și poziția de hub tehnologic național. Capitala atrage corporații majore care dezvoltă centre de excelență AI. Cluj-Napoca se poziționează solid pe locul doi cu 20% din oferte, funcționând ca centru pentru cercetare și dezvoltare, cu companii tehnologice care investesc masiv în talente AI.

În timp ce Timișoara ocupă 10% din piață, cu prezența unor jucători importanți, consolidând poziția de pol tehnologic regional.

”Analiza noastră confirmă că România se află în plină expansiune privind piața forței de muncă din perspectiva AI. Observăm o distribuție echilibrată între rolurile tehnice și cele strategice, precum și cererea crescândă pentru competențe în AI, ceea ce indică o piață diversificată. Cele mai căutate competențe sunt Python, machine learning frameworks, cloud & MLOps, dar crește cererea și pentru Generative AI și AI compliance. De notat că există o pondere semnificativă de joburi non-tehnice (annotation, content, QA – ~20%), care deschid accesul și pentru candidați fără background strict tehnic. În contextul acestei creșteri, Angajatori de TOP București, cel mai mare eveniment de carieră din România, dedică în această toamnă o secțiune specială „AI & Digital Transformation”.

Pe 17–18 octombrie 2025, la Sala Palatului, cei aflați în căutarea unui loc de muncă vor avea ocazia să aplice la peste 7.000 de oportunități profesionale – de la poziții entry, middle și senior, până la stagii de practică și internshipuri. În plus, participanții pot interacționa cu peste 400 de experți în resurse umane și pot stabili conexiuni valoroase pentru cariera lor.

Carieră în IT: Pentru cei care vor să înceapă o carieră în domeniul IT sau au deja experiență și își doresc mai mult.

Mamici: din nou la Job: Perioada de tranziție poate fi una plină de satisfacții profesionale, dar și dificilă deoarece noile mămici trebuie să învețe cum să echilibreze responsabilitatea de la job cu cea de acasă.

Reconversia profesională: Care este setul de skill-uri & calificări suplimentare sau complet noi pentru cei care vor să schimbe domeniului de activitate? Ce provocări pot aparea?

Negocierea salarială: Care sunt cele mai bune strategii care pot fi aplicate în timpul negocierii salariale?

CV Scoring: Participanții vor afla de la un specialist HR ce notă primește CV-ul și ce pași pot urma pentru a-l îmbunătăți.

Kickstart your career: trainee, internship & entry level jobs. Alegerile făcute după terminarea studiilor pot dicta întreg parcursul profesional, așa că, e important ca deciziile să aibă la bază un plan de dezvoltare clar conturat.

Printre companiile care au confirmat prezența se numără: Veeam Software, AECOM, Allianz Trade, Apa Nova, Bunge Romania, Concordia Academia, DKV Mobility, E-INFRA, Electromontaj, European Central Bank, Evolution, EY Romania, Garanti BBVA Romania, Goodyear, ING Bank Romania, Interbrands Orbico, LPP Romania Fashion, Mega Image, McDonald’s în România, Mondelez International, OMNIASIG VIG, PENNY., PPC Romania, Raiffeisen Bank, Siemens Energy, SLB Romania, Societe Generale Global Solution Centre, TELUS Digital, Wellington, WORLDLINE.