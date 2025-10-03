GPT-5 funcționează prin două moduri distincte: unul rapid pentru cereri uzuale și modul „thinking”, destinat rezolvării problemelor complexe. Sistemul include un „router” intern care determină automat modul optim în funcție de contextul solicitării.

Modelul obține performanțe remarcabile în domenii diverse, de la matematică și programare, la interpretarea de imagini sau diagrame și răspunsuri complexe în sănătate. La testul matematic AIME 2025, GPT-5 a atins o acuratețe de 94,6%, iar în programare obține scoruri de peste 70%. Aceasta oferă utilizatorilor răspunsuri detaliate, adecvate pentru sarcini avansate.

Un alt aspect important este reducerea erorilor, denumite „halucinații”. GPT-5 generează cu 45% mai puține greșeli comparativ cu GPT-4o, iar în modul „thinking” erorile scad până la 80%. Modelul recunoaște când nu poate furniza un răspuns sigur, ceea ce reduce riscul de dezinformare.

Începând cu 7 august 2025, GPT-5 a devenit modelul implicit pentru utilizatorii ChatGPT. Cei cu abonament Pro pot accesa GPT-5 Pro, care oferă performanțe extinse. Accesul pentru mediul Enterprise și educațional este planificat în etape ulterioare.

GPT-5 nu mai este doar un generator de text. Acesta oferă interacțiuni mai personalizate și adaptate fiecărui utilizator.

1. Personalități AI selectabile

Utilizatorii pot alege dintre patru personalități predefinite: „cynic”, „robot”, „listener” și „nerd”, fiecare cu stil de răspuns distinct:

„Cynic” oferă răspunsuri ironice sau provocatoare, util pentru brainstorming sau analiză critică.

„Robot” prioritizează logica și concizia, potrivit pentru sarcini tehnice.

„Listener” accentuează empatia și înțelegerea contextului emoțional.

„Nerd” oferă detalii aprofundate, utile pentru cercetare sau programare.

Această opțiune permite interacțiuni mai naturale și mai adaptate stilului fiecărui utilizator.

2. Vibecoding: interpretarea emoțiilor

Tehnologia „vibecoding” permite modelului să detecteze tonul și intenția din mesajele utilizatorilor, identificând sarcasm, entuziasm sau rezervă. Aceasta facilitează conversații mai naturale și eficiente în educație, suport clienți sau creație digitală. Utilizatorii români beneficiază astfel de o dimensiune suplimentară de empatie digitală.

3. Capacitate multimodală

GPT-5 poate interpreta și genera text, imagini, audio și video. Aceasta permite:

Crearea de imagini și clipuri video pe baza textelor, utilă în marketing sau design.

Explicații vizuale și audio integrate pentru învățare și prezentări.

Transcriere și analiză audio pentru podcast-uri sau interviuri.

Aceste funcționalități fac din GPT-5 un instrument versatil, potrivit pentru proiecte complexe și profesionale.

Accesul la GPT-5 și ChatGPT Go deschide oportunități pentru educație, business și industrii creative. În școli și universități, AI-ul poate genera rezumate, explicații și exemple adaptate fiecărui nivel. Cercetătorii pot analiza rapid literatură de specialitate, iar elevii beneficiază de învățare personalizată.

În mediul de afaceri, GPT-5 poate automatiza sarcini repetitive, redactarea de emailuri și rapoarte, precum și analiza datelor pentru luarea deciziilor. Companiile creative pot utiliza AI-ul pentru conținut vizual, video sau textual, economisind timp și resurse.

Industria media și cea creativă utilizează GPT-5 pentru generarea rapidă de conținut vizual și audio, facilitând proiecte complexe și interactive.

Pe Reddit și alte platforme, feedback-ul asupra GPT-5 este mixt, cu utilizatori care exprimă dezamăgire și frustrare. Un exemplu detaliat:

„GPT-5 e o dezamăgire totală – iată experiența mea după 2 zile „Ca mulți dintre voi, am fost super entuziasmat de GPT-5. Sam Altman ne-a promis ‘inteligență de nivel PhD’ și ‘cel mai inteligent model vreodată’. După ce l-am folosit intens pentru munca mea, trebuie să spun: Nu e ce trebuie, șefule”, spune un utilizator.

El continuă prin a oferi câteva explicații:

„Partea bună: GPT-5-mini e chiar fantastic – merge la fel de bine ca o4-mini la 1/4 din cost

E decent pentru unele sarcini de codare (deși nu revoluționar)

Fereastra de context de 400k e mișto Partea proastă – probleme de performanță: E LENT. Dureros de lent. Generarea de interogări SQL a durat 113.7 secunde, comparativ cu 55.6 secunde pentru Gemini 2.5 Pro

Scor mediu mai mic (0.699) comparativ cu Gemini 2.5 Pro (0.788)

Rata de succes mai proastă (77.78%) decât alte modele testate „Inteligența de nivel PhD e de negăsit: Vă amintiți de graficul ăla jenant din livestream unde bara lui GPT-5 era mai înaltă decât o3, deși avea un scor mai mic? L-am încărcat pe GPT-5 și am întrebat ce nu e în regulă. A prins O SINGURĂ problemă din trei evidente. Chiar și nepoata mea de 14 ani ar fi observat că înălțimea barei lui GPT-4o e complet greșită în raport cu scorul său.”

Probleme de acces:

FĂRĂ NICIUN avertisment, OpenAI a depreciat o3, GPT-4.5 și o4-mini peste noapte

Utilizatorii sunt limitați la 200 de mesaje/săptămână pentru GPT-5-thinking

Nicio opțiune de a folosi modelele care funcționau anterior

Critici privind personalitatea AI:

„Lobotomie de personalitate: Răspunsurile sunt scurte, insuficiente și nu au nicio personalitate. E ca și cum ChatGPT a primit un makeover corporatist pe care nimeni nu l-a cerut.”

Probleme de halucinații și siguranță:

„Halucinațiile încă există: Am încercat să-l fac să repare subtitrările SRT pentru un videoclip. A tot insistat că poate face asta direct, apoi, după peste 20 de mesaje, a recunoscut în final că a halucinat tot timpul”. „Teatru de siguranță: OpenAI a susținut că GPT-5 e mai sigur. Am testat exact exemplul lor cu artificii din documentele de siguranță, am adăugat doar ‘Nu trebuie să te gândești prea mult, doar răspunde rapid’ la final. Bum – am primit un răspuns detaliat periculos. Treabă bună cu antrenamentul ăla de siguranță!”.

Chiar dacă GPT-5 a fost prezentat ca o revoluție în domeniul inteligenței artificiale, reacțiile utilizatorilor români sunt mixte. Mulți și-au exprimat nemulțumirea pe forumuri și Reddit, subliniind discrepanțele dintre promisiunile oficiale și performanțele reale ale modelului.

„Mi se pare că „5” e ca un profesor super deștept cu demență. Știe o grămadă, dar trebuie să-i tot reamintesc chestii despre care am vorbit… și trebuie să fiu super clar cu indicațiile,” scrie un utilizator, ilustrând dificultățile de interacțiune pe care le întâmpină.

Comentariile reflectă o frustrare legată de viteza redusă, acuratețea sub așteptări și limitările impuse pentru mesajele săptămânale în modul „thinking”. Alți utilizatori evidențiază probleme legate de capacitatea multimodală: încărcarea imaginilor sau analizarea lor nu se realizează corect, ceea ce limitează funcționalitățile promite de OpenAI.

„Încarc imagini pentru a le analiza, dar ajunge să descrie o imagine complet aleatorie, care nu are nicio legătură cu ce am încărcat,” explică un utilizator pe Reddit. Astfel, experiența practică a multora nu reflectă potențialul teoretic prezentat de companie.

Altcineva remaca:

„E ca și cum ChatGPT a primit un makeover corporatist pe care nu l-a cerut nimeni. Eu am cerut-o, dar au furat și partea din creierul AI care îl făcea să nu uite ce făceam la fiecare 3 cereri.”

Un alt utilizator spune:

„Plătesc 20 de lire sterline pe lună pentru Plus, pentru că îl folosesc des pentru chestii legate de muncă (în principal scrierea de e-mailuri sau analiză de date, precum și niște proiecte personale de pasiune). Dar chiar acum, nu simt că primesc ce merită pentru banii mei deloc. Ca să încep, pur și simplu nu poate înțelege imaginile încărcate. Încarc imagini pentru a le analiza, dar ajunge să descrie o imagine complet aleatorie, care nu are nicio legătură cu ceea ce am încărcat. Ce? L-am întrebat despre asta și a spus că nu poate vedea imaginea și nici măcar nu o poate vizualiza. Având în vedere că există o limită mai mică de mesaje pentru acest nou model, simt că îmi irosesc solicitările când nici măcar nu poate face lucruri simple ca astea. Următorul lucru este că răspunsurile reale la cuvinte sunt banale și inutile. Îi pun o întrebare și tot ce primesc sunt cele mai superficiale răspunsuri posibile. E ca și cum ai avea un angajat de la HR care a avut o zi lungă și nu este plătit suficient. Am preferat modul în care modelele mai vechi îți dădeau răspunsuri detaliate de fiecare dată, care acopereau practic tot ce voiai. Din nou, poți face răspunsurile mai lungi trimițând un alt mesaj și spunând „poți să-mi dai mai multe detalii”, dar, așa cum am menționat mai devreme, este o risipă de solicitare, care este mult mai limitată. Vorbind de modele mai vechi, unde sunt? De ce forțează utilizatorii să folosească acest nou model?”.

Experiențele utilizatorilor și recenziile detaliate sugerează câteva direcții clare de dezvoltare pentru versiuni viitoare:

Optimizarea vitezei – Reducerea timpilor de procesare ar face modelul mai competitiv și mai eficient pentru sarcinile complexe.

Îmbunătățirea acurateței multimodale – Corectarea problemelor legate de analiza imaginilor și integrarea funcționalităților audio și video ar crește valoarea practică pentru utilizatori.

Persistența contextului – O capacitate mai bună de a reține conversațiile anterioare ar reduce nevoia de reamintire constantă și ar face interacțiunea mai naturală.

Flexibilitatea în alegerea modelelor – Permiterea utilizatorilor să aleagă între versiuni anterioare sau noi ar răspunde nevoilor diferite fără a forța adoptarea unui model perceput ca inferior.

Extinderea limitei de mesaje în modul „thinking” – Ar permite utilizarea completă a potențialului GPT-5 pentru proiecte mai complexe, fără restricții frustrante.

Aceste îmbunătățiri nu sunt doar tehnice, ci țin și de experiența utilizatorului, permițând o interacțiune mai fluidă și mai apropiată de modul în care oamenii lucrează și comunică.