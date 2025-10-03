Mihai Jurca, șeful Cancelariei premierului, a declarat că suma alocată pentru închirierea autoturismelor utilizate de instituție a scăzut de zece ori.

”Am pornit în iunie de la un cost lunar de 850.000 de lei, astăzi suntem la un cost de 84.000 de lei, e adevărat, nemaiavând şi şoferi”, a explicat el.

Mihai Jurca a explicat că autoturismele recent închiriate vor rămâne în folosința Cancelariei până la finalul anului, fără ca între părți să fie încheiat vreun acord de cumpărare.

”Faţă de momentul de acum 100 de zile, noi am redus cheltuiala de închiriere a maşinilor de zece ori. Am pornit în iunie de la un cost lunar de 850.000 de lei, astăzi suntem la un cost de 84.000 de lei, e adevărat, nemaiavând şi şoferi. Cheltuiala este redusă cu 90% faţă de momentul în care am preluat această responsabilitate şi obiectivul pe care l-am declarat atunci a fost cel de a reduce cât mai mult din cheltuielile din banii publici. Şi continuu şi muncim împreună cu colegii în fiecare zi pentru a face acest lucru”, a declarat Mihai Jurca, vineri, într-o conferinţă de presă.

Șeful Cancelariei premierului a explicat că, la preluarea mandatului, exista un contract cu RAPPS pentru 30 de maşini cu şofer, ale căror cheltuieli ajungeau la 850.000 de lei lunar. Prima măsură pe care a luat-o a fost reducerea acestui număr la jumătate, ceea ce a redus costurile lunare la 425.000 de lei între iunie și septembrie.

Pe tot parcursul acestei perioade, el a căutat soluţii pentru a diminua şi mai mult cheltuielile, solicitând oferte de la RAPPS pentru maşini fără garanţie, cu sau fără şofer, precum şi de la cei doi producători auto din România, Ford şi Dacia.

Mihai Jurca a precizat că ofertele primite de la RAPPS pentru maşinile fără şofer care nu mai aveau garanţie erau de 120.000 de lei pe lună, în timp ce oferta Dacia se ridica la 80.000 de lei pe lună.

De asemenea, în discuţiile cu reprezentanţii Ford s-a ajuns la o înţelegere ca prima maşină electrică produsă în România, Ford Puma, să fie pusă la dispoziţie printr-un contract de comodat gratuit, iar alte două maşini fabricate la Craiova să fie alocate gratuit Guvernului pentru utilizarea de către angajaţii Cancelariei.