Velrange SRL, companie cu cifră de afaceri zero în 2023, controlată prin finul său de un om de afaceri ieșean condamnat pentru infracțiuni economice, a câștigat anul trecut contractul de curățenie pentru următorii patru ani la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași. Celelalte oferte depuse au fost fie descalificate, fie retrase, iar singura ofertă rămasă, a Velrange SRL, a fost acceptată la 35,6 milioane lei fără TVA, adică doar 45% din valoarea estimată inițial de 78,8 milioane lei, potrivit G4Media

Contractul a fost atribuit pe baza unei licitații lansate în noiembrie 2023, la care au participat patru firme: Alpinpolaris SRL (actual Alpinprest), Movi MGF Oana SRL, CFI Solution SRL și Velrange SRL. Evaluarea a fost realizată 90% pe componenta financiară și 10% pe capacitatea de a efectua mecanizat/automatizat operațiunile de curățenie. Trei oferte au fost respinse ca neconforme și una retrasă, astfel că Velrange a rămas singura eligibilă.

Potrivit SEAP, până în prezent, spitalul a plătit către Velrange, prin contracte subsecvente, 10,7 milioane lei fără TVA. Caietul de sarcini avertiza asupra riscurilor nerespectării procedurilor de curățenie: „Nerespectarea de către ofertant a frecvențelor, metodelor și condițiilor calitative și de control ale procedurilor de curățenie și dezinfecție poate avea repercusiuni grave precum apariția unui focar de infecție asociată asistenței medicale.”

Comparativ cu celelalte companii participante, Velrange SRL avea cea mai mică experiență în domeniu. Până la licitație, compania se ocupase în principal cu livrări de alimente și curățenie în valoare mică în spitale din Iași, precum Institutul Socola și Spitalul de Boli Infecțioase „Sf. Parascheva”, cu contracte de câteva mii de lei. În 2023, societatea a înregistrat pierderi de 266.599 lei, iar bilanțul pe 2024 nu este încă raportat.

Velrange SRL a fost înființată în 2019 de Larisa Ioana Cercel, iar de atunci a trecut prin mai mulți administratori: familia Coman, finii lor, și Dan și Mihaela Covaliuc, locuitori în Anglia. Omul de afaceri Iulian Manole Coman, condamnat pentru infracțiuni economice și implicat în mai multe insolvențe și litigii, rămâne asociat indirect al companiei.

La scurt timp după atribuirea contractului, Velrange a început să angajeze personal din Nepal pentru curățenie. În anunțurile de angajare și în SEAP a fost folosit numărul de telefon al Gabrielei Ungureanu, inginer în Serviciul Achiziții la un alt spital ieșean, subordonat Consiliului Județean, care a distribuit pe rețele sociale postări ale președintelui Consiliului Județean, Costel Alexe. Aceasta a negat orice legătură cu Velrange: „Nu lucrez la Velrange.” Alexe a afirmat: „Ca președinte al Consiliului Județean, nu intervin și nu am nicio implicare în atribuirea contractelor derulate de spitale.”

Săptămâna trecută, publicația 7Iasi.ro a dezvăluit că cinci copii au murit în spital din cauza infecțiilor nosocomiale, informația fiind confirmată ulterior de surse oficiale. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat: „Vă spun sincer că un haos mai mare administrativ și procedural nu am văzut de mult într-un spital și am vizitat multe spitale.” El a decis demiterea managerului spitalului și efectuarea unei anchete de către Corpul de Control. Ulterior, au murit încă doi copii, unul dintre ei la București, după ce s-a infectat la spitalul ieșean.

Auditul Curții de Conturi a identificat mai multe nereguli în derularea contractelor Velrange, inclusiv plăți nejustificate de circa 55.000 lei pentru servicii neefectuate sau fără angajament legal. Alte nereguli au fost constatate în contractul pentru hrana pacienților, derulat printr-o altă firmă controlată de Iulian Manole Coman, Euromedical Provider SRL.