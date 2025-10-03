Universitatea Transilvania din Brașov introduce, începând cu acest an universitar, două noi forme de burse dedicate studenților, menite să recompenseze performanța academică și implicarea în activități administrative. Anunțul a fost făcut de prof. ing. dr. Daniel Munteanu, prorector cu studenții și legătura cu mediul economic și socio-cultural, potrivit Radio Brașov FM.

”Avem o bursă ‘top performer’, pentru a premia cei mai buni studenți care performează la diferite activități, competiții sportive, științifice și așa mai departe, dar și așa numită bursă ‘dincolo de amfiteatru’, pe care noi încercăm să o oferim acelor studenți care ne ajută în diferite activități administrative și nu numai, pentru perioade scurte”, a explicat profesorul.

Bursa „top performer” va avea o valoare între 500 și 10.000 de lei, acordată o singură dată, în funcție de realizările fiecărui student. Cea de-a doua bursă, „dincolo de amfiteatru”, va fi între 500 și 3.000 de lei, tot cu acordare unică, și se va baza pe contribuția adusă de studenți în activități administrative sau alte proiecte universitare.

Modificările vin într-un context mai amplu al finanțării burselor studențești. Din acest an universitar, studenții „cu taxă” nu vor mai primi burse, conform legislației în vigoare. De asemenea, subvențiile de la Ministerul Educației pentru burse sunt mai mici, deoarece raportarea se face acum la salariul minim net, și nu brut, așa cum se întâmpla anterior.

Conducerea Universității Transilvania asigură însă că bursele de performanță și cele sociale nu vor fi afectate ca valoare. Eliminarea burselor pentru studenții „cu taxă” permite redistribuirea fondurilor, astfel că resursele necesare pentru bursele restante vor fi asigurate atât din subvenția ministerului, cât și din venituri proprii ale universității.

Această măsură are ca scop stimularea excelenței academice și implicarea activă a studenților în viața universitară, fie că este vorba despre performanțe în competiții și proiecte, fie prin sprijinul acordat în cadrul activităților administrative. Oficialii universității speră ca noile burse să încurajeze studenții să se implice mai mult și să recunoască meritele acestora într-un mod concret.