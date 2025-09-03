Sorin Grindeanu a atras atenția că bursele nu ar trebui să fie acordate de la o medie de 8. Oficialul consideră că pragul minim trebuie stabilit mult mai sus, pentru a reflecta cu adevărat performanța.

„Trebuie date de la o medie în sus, nu de la nota 8 în sus. Nu e o așezare corectă. Pot înțelege de la 9,50 în sus”, a spus Grindeanu.

El a explicat că primele măsuri de modificare a burselor nu sunt o invenție recentă, ci fac parte din angajamente asumate de România.

„În primul pachet au fost măsuri care nu sunt produsul lui Ilie Bolojan. Au fost negociate în anii dinainte cu CE și UE, unele dintre ele fac parte din jaloane PNRR, jaloane asumate pentru a fi îndeplinite”, a precizat oficialul.

Fostul premier a adăugat că bursele pentru studenți și elevi au fost mult timp aplicate fără o așezare corectă.

„Am avut bursă de merit în facultate. Nu se dădeau în liceu burse. Bursele studenților, la fel ca bursele elevilor, nu erau așezate cum trebuie”, a completat acesta.

Conform noilor reglementări, elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență de zi, vor beneficia de trei tipuri de burse.

Prima categorie este bursa de merit, acordată elevilor de gimnaziu, liceu și profesional, inclusiv în sistemul dual.

A doua este bursa socială, disponibilă pentru toate nivelurile – primar, gimnazial, liceal și profesional.

A treia categorie este bursa tehnologică, destinată celor din învățământul profesional, inclusiv dual.

Începând cu anul școlar 2025-2026, cuantumul burselor a fost stabilit astfel:

bursa de merit – 450 de lei pe lună,

bursa socială – 300 de lei pe lună,

bursa tehnologică – 300 de lei pe lună.

Valoarea poate fi majorată de consiliile de administrație ale școlilor, dacă există fonduri suplimentare de la autoritățile locale sau din alte surse legale.

Ministrul Educației, Daniel David, a subliniat că școlile vor avea libertatea să stabilească unele criterii suplimentare.

„Școala va face criterii de ordinul 2 și 3, dar încerc acolo unde nota este 10 să dăm la toți”, a declarat acesta pentru Digi24.

Noua lege fiscal-bugetară, cunoscută sub numele de Legea Bolojan, a schimbat structura burselor pentru elevi. Astfel, au rămas doar trei tipuri – merit, sociale și tehnologice, la care se adaugă bursele pentru mame minore. Bursele de excelență olimpică au fost eliminate, iar articolul vechi din Legea învățământului preuniversitar a fost abrogat.

În varianta inițială, bursele de merit treceau de la nivel național la nivel de clasă, dar cu locuri limitate. Responsabilitatea departajării elevilor cu rezultate apropiate era lăsată în seama școlilor. Ulterior, articolul prin care comisiile de management urmau să stabilească criterii specifice a fost eliminat.

Consiliul Economic și Social a avizat favorabil noul proiect al metodologiei, iar documentul urmează să fie discutat în ședința de Guvern. Ministrul Daniel David a precizat că aprobarea este programată pentru joi, 4 septembrie.

Daniel David a recunoscut că resursele financiare limitate au dus la restrângerea numărului de burse.

„Dacă am fi avut suficienți bani, nu ne-am fi atins de bursa de merit, deși au apărut fenomene ciudate în legătură cu bursa de merit. În 2023-2024 unele burse de merit s-au acordat cu note de cinci-șase, nu mai vorbesc chiar cu note sub cinci. În 2024-2025 am pus pragul de 9,50 și, surprinzător, au crescut și mediile de 9,50”, a spus el.

Ministrul a explicat că prioritatea a fost menținerea burselor sociale, întrucât acestea sprijină copiii să rămână la școală.

„Bugetul pentru burse în învățământul preuniversitar ar fi trebuit să fie în acest an 4,7 miliarde. Iar opțiunea mea a fost aceasta: primele burse pe care vreau să le protejez sunt bursele sociale”, a subliniat David.

El a menționat că bursele olimpicilor au fost înlocuite cu premii și că bursele de merit au fost regândite pentru a fi acordate într-un sistem mai echilibrat.

„Sper să le mai pot flexibiliza măcar. Adică, dacă ai copii cu 10, să dai la toți care au 10, să nu fie numai 15%”, a precizat ministrul.

Potrivit proiectului, bursa de merit rămâne la nivelul de 450 de lei pe lună. Aceasta poate fi suplimentată de școli dacă există fonduri suplimentare. Bursele se acordă elevilor de gimnaziu și liceu, la propunerea dirigintelui, cu condiția să fi obținut media 10 la purtare sau calificativul „foarte bine”.

Numărul beneficiarilor nu poate depăși 15% din efectivul fiecărei clase, iar pragul de medie este 9,00. Elevii cu absențe nemotivate pierd bursa pentru luna respectivă. În plus, pentru lunile cu vacanțe, cuantumul se calculează proporțional cu zilele lucrătoare.

Elevii din clasa a V-a primesc burse pe baza mediilor obținute în primele două intervale din anul școlar, iar cei din clasa a IX-a, pe baza mediilor de admitere. La liceele vocaționale, media finală de admitere este criteriul de selecție.

Stabilirea numărului de beneficiari se face prin rotunjire la numărul întreg imediat superior, iar pentru clasa a V-a listele sunt stabilite în ianuarie, cu plăți începând din februarie. Media de acordare se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.