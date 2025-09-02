Anul școlar 2025–2026 aduce pentru elevi și profesori atât continuități, cât și câteva noutăți importante. Structura stabilită de Ministerul Educației și publicată în Monitorul Oficial menține împărțirea în cinci module de învățare, separate de vacanțe mai scurte, dar mai dese.

Cursurile vor începe pe 8 septembrie 2025 și se vor încheia pe 19 iunie 2026, cu excepții pentru clasele terminale, iar pe lângă vacanțele școlare, elevii vor avea la dispoziție și mai multe zile libere legale. În paralel, calendarul examenelor naționale a fost deja fixat, iar debutul de an riscă să fie marcat de tensiuni, pe fondul nemulțumirilor exprimate de cadrele didactice.

Modulul I: 8 septembrie – 24 octombrie 2025 Vacanța de toamnă: 25 octombrie – 2 noiembrie 2025

Modulul II: 3 noiembrie – 19 decembrie 2025 Vacanța de iarnă: 20 decembrie 2025 – 7 ianuarie 2026

Modulul III: 8 ianuarie – 6, 13 sau 20 februarie 2026, în funcție de deciziile inspectoratelor școlare Vacanța mobilă (de schi): stabilită la nivel județean, în intervalul 9 februarie – 1 martie 2026

Modulul IV: 16 sau 23 februarie – 3 aprilie 2026 Vacanța de primăvară: 4 – 14 aprilie 2026

Modulul V: 15 aprilie – 19 iunie 2026 Vacanța de vară: 20 iunie – 6 septembrie 2026



Elevii de clasa a VIII-a vor încheia cursurile pe 12 iunie 2026. Liceenii din clasele a XII-a și a XIII-a termină anul școlar pe 5 iunie, iar elevii din liceele tehnologice și școlile profesionale vor merge la cursuri până pe 26 iunie 2026.

Pe lângă vacanțe, elevii beneficiază de mai multe zile libere legale și prevăzute prin contractul colectiv de muncă:

5 octombrie 2025 – Ziua Internațională a Educației

5 iunie 2026 – Ziua Învățătorului

9 iunie 2026 – A doua zi de Rusalii

1 și 2 ianuarie – Anul Nou

6 ianuarie – Boboteaza

7 ianuarie – Sfântul Ioan Botezătorul

24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române

10 aprilie – Vinerea Mare

12 și 13 aprilie – Paștele Ortodox

1 mai – Ziua Muncii

31 mai – Rusaliile

1 iunie – Ziua Copilului și a doua zi de Rusalii

15 august – Adormirea Maicii Domnului

30 noiembrie – Sfântul Andrei

1 decembrie – Ziua Națională a României

25 și 26 decembrie – Crăciunul

În aceste zile nu se organizează cursuri, conform prevederilor legale și contractuale. Ambele se vor desfășura pe durata a cinci zile lucrătoare consecutive, stabilite de fiecare școală, în perioada 8 septembrie 2025 – 3 aprilie 2026.

Evaluarea Națională pentru absolvenții de clasa a VIII-a începe pe 22 iunie 2026, cu proba la Limba și literatura română, urmată pe 24 iunie de proba la Matematică. Rezultatele finale vor fi publicate pe 9 iulie.

Examenul de Bacalaureat 2026 începe pe 8 iunie cu probele de competențe, iar probele scrise sunt programate din 29 iunie. Rezultatele finale vor fi afișate pe 13 iulie.

Deschiderea anului școlar este umbrită de tensiuni. Profesorii au anunțat că vor boicota festivitățile programate pe 8 septembrie 2025, în semn de protest față de nivelul salariilor și față de lipsa unor măsuri concrete pentru îmbunătățirea condițiilor din școli.