Mai mulți angajați ai Secretariatului General al Guvernului (SGG) cumulează pensii și salarii de la stat, iar unii dintre ei dețin și alte funcții în instituții publice. Printre aceștia se numără foști militari sau consilieri cu venituri lunare care depășesc zeci de mii de lei.

Situația a fost documentată de Antena 3, care a prezentat cazul lui Valentin Ghioda, consilier superior în cadrul SGG, cu o pensie militară de 7.900 de lei și un salariu de 6.400 de lei.

Ghioda a explicat, într-o discuție telefonică purtată cu jurnalista Gina Vacariu, că a obținut postul în urma unui concurs organizat în 2016 și că își desfășoară activitatea pe documente clasificate.

„Activez în cadrul SGG, nu e treaba dvs. ce fac eu aici”, a fost replica dură a lui Valentin Ghioda, care s-a arătat apoi deranjat de faptul că a fost apelat telefonic, în loc să îi fie trimisă o solicitare scrisă prin intermediul SGG.

Valentin Ghioda a declarat că lucrează în cadrul SGG într-un domeniu specific experienței sale anterioare, fiind implicat în gestionarea de documente confidențiale. A mai spus că postul său este unul tehnic, nu politic, și că nu are legături directe cu premierul.

Acesta a afirmat că și-a dorit să continue activitatea profesională pentru a evita sentimentul de inutilitate care poate apărea după pensionare, precizând că nu are o motivație financiară principală.

Ghioda s-a arătat deranjat că informațiile despre venitul său ar putea fi mediatizate de presă, susținând că poate nu își dorește ca vecinii săi să știe că el a lucrat în SRI.

La final, vorbind despre cumulul pensie-salariu, Valentin Ghioda a precizat clar că, dacă acesta va fi interzis, va renunța la postul de la Guvern: „La revedere, am plecat acasă și gata.”

Antena 3 a prezentat și lista consilierilor care au venituri din mai multe funcții la stat.

Valentin Ghioda – consilier superior SGG

2 terenuri;

1 apartament în București;

o casă de vacanță în Dâmbovița;

pensie militară (UM 0994 București) – 7.900 de lei/lună;

președinte Asociație de bloc: 3.600 de lei;

consilier SGG: 6.400 de lei

Răzvan Mihalcea – consilier superior SGG

salariu Direcția Generală Financiară MAI: 29.818 lei;

salariu Administrația Națională de Rezervelor de Stat și Probleme Speciale – Unitatea Teritorială 350 – activitate economică, Leordeni: 21.838 de lei;

salariu SGG: 21.588 de lei;

pensie: 8.750 de lei

Viorel Seredenciuc – consilier superior SGG

salariu consilier ministru, Ministerul Antreprenoriatului și Turismului: 37.071 de lei;

salariu administrativ neexecutiv SC ACET SA Suceava: 76.908 de lei;

salariu administrator neexecutiv SC Parcuri Industriale Bucovina SA Suceava: 18.000 de lei;

consilier superior SGG: 44.924 de lei;

pensie de 4.200 de lei/lună.

Dragoș Ștefănescu – director în cadru SGG

soldă de 98.331 de lei;

normă de hrană de 12.484 de lei

compensație de cazare de 18.000 de lei de la Ministerul Apărării Naționale:

salariul de la SGG de 112.426 de lei