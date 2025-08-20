Executivul lucrează la un act normativ prin care angajații la stat nu vor mai putea primi pensie și salariu cumulat. Măsura ar urma să se aplice tuturor categoriilor, inclusiv celor din armată și poliție.

Vicepremierul Tanczos Barna a declarat că intenția Guvernului este de a limita privilegiile și de a responsabiliza cheltuielile publice. Oficialul a explicat că inițiativa este parte a unui pachet amplu de reforme privind sistemul de pensii și salarizare.

„Obiectivul nostru primordial este să reducem privilegiile, să construim o societate care se bazează pe muncă. Este elementul cel mai important al acestor reforme, astfel încât cheltuielile statului cu nemunca să scadă cât mai mult. Și aceste cheltuieli înseamnă, în primul și în primul rând, acele ajutoare sociale care se duc către persoane capabile de muncă și care ar putea contribui la dezvoltarea unei societăți sănătoase”, a precizat vicepremierul la Digi24 .

Regulile vizate se adresează celor care, după pensionare, aleg să revină în sistemul public. Conform proiectului, aceste persoane vor avea două opțiuni distincte.

Prima este continuarea activității până la vârsta de 70 de ani, fără încasarea pensiei. A doua este rămânerea la pensie, dar fără posibilitatea de a primi și salariu de la buget.

„Dacă ai ieșit la pensie la 50 de ani și te-ai reangajat la stat, nu mi se pare normal să cumulezi salariul cu pensia. Este un lucru absolut firesc. Va trebui să opteze fiecare: ori pensia, ori salariul”, a subliniat Barna.

Oficialul a precizat că documentul nu include prevederi speciale pentru nicio categorie profesională. Totuși, textul se află încă în dezbatere publică, ceea ce poate genera modificări.

Vicepremierul a subliniat că prioritatea este eliberarea unor posturi pentru tinerii aflați în șomaj. Acesta a menționat că măsura ar putea contribui la stimularea reînnoirii generaționale pe piața muncii.

„În momentul de față nu avem prevăzute excepții. Să vedem până săptămâna viitoare ce propuneri mai vin și vor fi discutate în coaliție. Lucrul cel mai important este ca acele persoane care ar putea să se retragă din activitate, pe un loc de muncă ce ar putea fi ocupat de un tânăr aflat la șomaj, să elibereze pozițiile pentru noile generații”, a declarat vicepremierul.

Reforma anunțată nu se limitează la cumulul pensie-salariu, ci vizează și pensiile magistraților. Vicepremierul a explicat că se propune creșterea stagiului minim de activitate în magistratură de la 25 la 35 de ani.

În plus, pensia acestora nu va putea depăși 70% din salariul net din ultima lună de activitate. Schimbările au fost prezentate ca parte a unui pachet de echilibrare a sistemului.

„La magistrați este foarte clar ce propunem: nu după 25 de ani de activitate, ci după 35 de ani să poată ieși anticipat la pensie. Pensia nu poate fi mai mare decât 70% din salariul net încasat în ultima lună”, a explicat Barna.

Executivul are în vedere introducerea unui interval de adaptare pentru noile reguli. Această etapă este necesară pentru a respecta cerințele de constituționalitate și pentru a evita blocajele.

Vicepremierul a precizat că termenul de tranziție va fi redus comparativ cu cel prevăzut în legislația actuală. Implementarea ar urma să se facă într-o perioadă de cinci ani.

„Există o perioadă de tranziție pentru că nu poți să ștergi cu buretele vechiul sistem. Dar, în comparație cu actuala lege, care permite trecerea la noul sistem în 30 de ani, acum trecerea se face în 5 ani. Nu vom aștepta decenii pentru a reforma sistemul”, a explicat vicepremierul.

Chiar dacă direcția măsurilor este clară, autoritățile lasă deschisă posibilitatea de ajustări. Vicepremierul a precizat că negocierile cu magistrații și cu partenerii de coaliție continuă.

Etapa actuală de consultare publică are scopul de a aduna opinii și propuneri care ar putea modifica varianta finală. Oficialul a subliniat că eventualele amendamente vor fi analizate și, dacă se justifică, acceptate.

„Nu vorbesc în numele coaliției înainte de varianta finală. Suntem în consultări publice. Tocmai de aceea există această etapă: ca să ascultăm toate părțile implicate și să colectăm toate propunerile. Teoretic, e posibil să vină amendamente care vor fi acceptate”, a adăugat Tanczos Barna.

Documentul va aduce schimbări importante pentru personalul din sectorul public, inclusiv pentru militari și foști polițiști. În același timp, sunt vizate și reformele în pensiile speciale, în special cele ale magistraților.

Guvernul urmează să prezinte săptămâna viitoare varianta finală a proiectului. Acesta va stabili cu exactitate modul în care vor fi aplicate noile reguli.