George Mot cere revizuirea Legii pensiilor private, cu accent pe drepturile participanților
Deputatul George Moț a anunțat că a transmis Parlamentului propuneri de modificare a Legii privind plata pensiilor private, vizând trei domenii principale: plățile programate, plățile viagere și reglementările legate de marketing și concurență. Într-o postare publicată pe Facebook, acesta a explicat punct cu punct ce schimbări consideră necesare.
George Mot consideră că legea ar trebui să prevadă limite minime
George Mot subliniază că legea ar trebui să prevadă limite minime pentru perioada și suma plătită lunar, dar decizia finală să rămână la latitudinea viitorului pensionar.
„Legea ar trebui să prevadă limite minime pentru perioada și plata lunară, iar decizia asupra nivelului plății lunare și a perioadei de plată să fie a membrului fondului de plată. Nu trebuie ignorat faptul că activul utilizat în obținerea unei pensii private provine din surse private ale participanților (…) Ca urmare, stabilirea valorii pensiei lunare și a perioadei de plată este dreptul potențialului membru, viitor pensionar”, a scris Mot.
Acesta propune ca limita minimă a ratei să fie de 500 de lei, iar perioada minimă de plată de 5 ani, argumentând că astfel se asigură „o tranziție ușor de aplicat și de înțeles de către toți participanții”.
Legea lasă toată puterea de decizie în mâinile furnizorilor
În ceea ce privește pensiile viagere, deputatul atrage atenția că actualul proiect de lege lasă toată puterea de decizie în mâinile furnizorilor, în timp ce viitorul pensionar nu are niciun drept în stabilirea cuantumului.
„Proiectul de Lege oferă integral furnizorilor dreptul de a stabili valoarea pensiei private. Potențialul membru nu are niciun drept în acest sens. Conform art. 64, furnizorii stabilesc în mod discreționar care sunt valorile minime ale activelor necesare obținerii unei pensii viagere”, explică Mot.
El solicită ca legea să prevadă o limită minimă de la care furnizorul este obligat să acorde pensie viageră și impunerea unei perioade minime de valabilitate a ofertelor, pentru a permite participanților să compare mai multe opțiuni.
„În acest fel, potențialul membru poate compara mai multe oferte de la mai mulți furnizori și să aleagă cea mai potrivită ofertă”, a adăugat deputatul.
Marketing, concurență și transparență
George Mot critică actualele restricții privind activitatea de marketing, arătând că articolul 38 limitează această activitate doar la furnizori.
„Art.38 limitează activitatea de marketing doar la nivelul furnizorilor. Nu ia în considerare faptul că art. 3 alin (1) pct. 8 permite existența unor agenți de marketing persoane juridice care să poată oferi clienților informații despre mai mulți furnizori sau mai multe fonduri de plată”, susține deputatul.
Totodată, el atrage atenția asupra necesității profesionalizării domeniului:
„Având în vedere importanța subiectului și faptul că majoritatea românilor vor beneficia de pensii private se impune un nivel minim de profesionalism agenților de marketing persoane fizice. (…) Este necesar ca agenții de marketing să urmeze periodic cursuri de formare profesională continuă, asemănător sistemului de asigurări.”
De asemenea, Mot remarcă lipsa unor prevederi clare privind modul în care agenții pot desfășura activitatea de promovare pentru mai multe fonduri de plată, atât programate, cât și viagere.
Postarea inițială a lui George Mot
„Am transmis ieri propunerile de modificare a Legii privind plata pensiei private. Sunt trei categorii principale asupra cărora am făcut propuneri de modificare.
1) Plăți programate
Legea ar trebui să prevadă limite minime pentru perioada și plata lunară, iar decizia asupra nivelului plății lunare și a perioadei de plată să fie a membrului fondului de plată. Nu trebuie ignorat faptul că activul utilizat în obținerea unei pensii private provine din surse private ale participanților conform art. 50 alin. (4), atât pensii private, cât și economii proprii. Ca urmare, stabilirea valorii pensiei lunare și a perioadei de plată este dreptul potențialului membru, viitor pensionar. De asemene, alegerea acestor limite pornind de la situația de facto asigură o tranziție ușor de aplicat și de înțeles de către toți participanții: limita minimă a ratei de 500 lei, iar perioada minimă de plată 5 ani.
2) Plăți viagere
Proiectul de Lege oferă integral furnizorilor dreptul de a stabili valoarea pensiei private. Potențialul membru nu are niciun drept în acest sens.
Conform art. 64, furnizorii stabilesc în mod discreționar care sunt valorile minime ale activelor necesare obținerii unei pensii viagere.
Ca urmare, legea ar trebui să impună o limită minimă de la care furnizorul este obligat să dea curs cererii de plată a unei pensiei viagere.
În plus, pentru a se asigura de faptul că furnizorul de plată nu modifică cuantumul pensiei de la ofertare până la încheierea contractului se impune o perioadă minimă în care acea ofertă este valabilă. În acest fel, potențialul membru poate compara mai multe oferte de la mai mulți furnizori și să aleagă cea mai potrivită ofertă.
3) Marketing, concurență și transparență
Art.38 limitează activitatea de marketing doar la nivelul furnizorilor. Nu ia în considerare faptul că art. 3 alin (1) pct. 8 permite existența unor agenți de marketing persoane juridice care să poată oferi clienților informații despre mai mulți furnizori sau mai multe fonduri de plată.
De asemenea, având în vedere importanța subiectului și faptul că majoritatea românilor vor beneficia de pensii private se impune un nivel minim de profesionalism agenților de marketing persoane fizice.
Ca urmare, pentru a se asigura un grad ridicat de cunoaștere a legislației și a modificărilor acesteia este necesar ca agenții de marketing să urmeze periodic cursuri de formare profesională continuă, asemănător sistemului de asigurări.
De asemenea, lipsesc orice prevederi privind modul în care un agent de marketing poate desfășura activitatea de marketing pentru mai multe fonduri de plată a pensiei, atât programate, cât și viagere.
Am făcut propuneri specifice pentru toate subiectele de mai sus, propuneri pe care le găsești integral aici: https://desprepensiiprivate.ro/”, a scris George Mot pe Facebook.