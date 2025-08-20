Deputatul George Moț a anunțat că a transmis Parlamentului propuneri de modificare a Legii privind plata pensiilor private, vizând trei domenii principale: plățile programate, plățile viagere și reglementările legate de marketing și concurență. Într-o postare publicată pe Facebook, acesta a explicat punct cu punct ce schimbări consideră necesare.

George Mot subliniază că legea ar trebui să prevadă limite minime pentru perioada și suma plătită lunar, dar decizia finală să rămână la latitudinea viitorului pensionar.

„Legea ar trebui să prevadă limite minime pentru perioada și plata lunară, iar decizia asupra nivelului plății lunare și a perioadei de plată să fie a membrului fondului de plată. Nu trebuie ignorat faptul că activul utilizat în obținerea unei pensii private provine din surse private ale participanților (…) Ca urmare, stabilirea valorii pensiei lunare și a perioadei de plată este dreptul potențialului membru, viitor pensionar”, a scris Mot.

Acesta propune ca limita minimă a ratei să fie de 500 de lei, iar perioada minimă de plată de 5 ani, argumentând că astfel se asigură „o tranziție ușor de aplicat și de înțeles de către toți participanții”.

În ceea ce privește pensiile viagere, deputatul atrage atenția că actualul proiect de lege lasă toată puterea de decizie în mâinile furnizorilor, în timp ce viitorul pensionar nu are niciun drept în stabilirea cuantumului.

„Proiectul de Lege oferă integral furnizorilor dreptul de a stabili valoarea pensiei private. Potențialul membru nu are niciun drept în acest sens. Conform art. 64, furnizorii stabilesc în mod discreționar care sunt valorile minime ale activelor necesare obținerii unei pensii viagere”, explică Mot.

El solicită ca legea să prevadă o limită minimă de la care furnizorul este obligat să acorde pensie viageră și impunerea unei perioade minime de valabilitate a ofertelor, pentru a permite participanților să compare mai multe opțiuni.

„În acest fel, potențialul membru poate compara mai multe oferte de la mai mulți furnizori și să aleagă cea mai potrivită ofertă”, a adăugat deputatul.

George Mot critică actualele restricții privind activitatea de marketing, arătând că articolul 38 limitează această activitate doar la furnizori.

„Art.38 limitează activitatea de marketing doar la nivelul furnizorilor. Nu ia în considerare faptul că art. 3 alin (1) pct. 8 permite existența unor agenți de marketing persoane juridice care să poată oferi clienților informații despre mai mulți furnizori sau mai multe fonduri de plată”, susține deputatul.

Totodată, el atrage atenția asupra necesității profesionalizării domeniului:

„Având în vedere importanța subiectului și faptul că majoritatea românilor vor beneficia de pensii private se impune un nivel minim de profesionalism agenților de marketing persoane fizice. (…) Este necesar ca agenții de marketing să urmeze periodic cursuri de formare profesională continuă, asemănător sistemului de asigurări.”

De asemenea, Mot remarcă lipsa unor prevederi clare privind modul în care agenții pot desfășura activitatea de promovare pentru mai multe fonduri de plată, atât programate, cât și viagere.