Conform Codului Civil, cuantumul pensiei alimentare se raportează la venitul net lunar al părintelui obligat și are plafoane bine stabilite. Pentru un singur copil se poate reține până la un sfert din venit, pentru doi copii până la o treime, iar pentru trei sau mai mulți copii până la jumătate.

Astfel, Art. 529 stabilește pensia alimentară „până la” următoarele limite în funcție de numărul copiilor:

¼ din venitul net lunar – pentru un copil;

⅓ – pentru doi copii;

½ – pentru trei sau mai mulți copii.

Articolul 533 prevede modalitatea de plată: pensia se plătește în rate periodice la termene convenite sau, dacă nu există acord, stabilite prin hotărâre judecătorească.

Exemplele practice clarifică modul de calcul. Un părinte cu un venit net de 4.800 de lei va plăti 1.200 de lei pentru un copil. La un venit de 6.000 de lei și doi copii, cuantumul total va fi de 2.000 de lei, adică 1.000 de lei pentru fiecare copil.

Pentru un părinte cu trei copii și un venit net de 8.000 de lei, suma maximă ajunge la 4.000 de lei. Totuși, instanța poate ajusta aceste sume în funcție de nevoile copilului și situația financiară a părintelui.

Menționăm că, în situația în care părintele nu are un venit declarat, legea nu îl exonerează de obligația de plată. Cuantumul se calculează în această situație prin raportare la salariul minim pe economie. Salariul minim net este de aproximativ 2.574 de lei, astfel încât pensia pentru un copil ajunge la circa 640 de lei.

Regula generală este că pensia alimentară se plătește până la împlinirea vârstei de 18 ani. Dacă copilul urmează o formă de învățământ, obligația se prelungește până la finalizarea studiilor, dar nu mai târziu de 26 de ani. Astfel, legea garantează sprijinul financiar necesar pe parcursul educației.

Refuzul sau întârzierea plății pensiei alimentare pentru o perioadă mai mare de trei luni poate fi încadrată ca infracțiune, pedepsită cu amendă sau închisoare de la șase luni la trei ani.

În paralel, creditorul poate apela la executarea silită, prin poprirea salariului sau a conturilor bancare, iar în cazuri extreme prin sechestrarea bunurilor. Aceste măsuri asigură respectarea interesului copilului.

Procedura începe, de regulă, cu o încercare de mediere între părinți. Dacă se ajunge la un acord, acesta se autentifică la notar. În lipsa unei înțelegeri, instanța stabilește pensia alimentară, pe baza unor documente precum certificatul de naștere al copilului, dovada veniturilor și cheltuielile aferente educației sau sănătății.

Procesele simple durează câteva luni, iar cererile sunt scutite de taxa de timbru.

În cazul părinților care locuiesc în țări diferite ale Uniunii Europene, hotărârile privind pensia alimentară pot fi recunoscute și executate și în alte state membre. Această procedură simplificată, valabilă în toate statele UE cu excepția Danemarcei, asigură protecția copilului chiar și în situații transfrontaliere.