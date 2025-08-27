Fostul președinte al Curții Constituționale a României, Augustin Zegrean, consideră că disputa privind pensiile de serviciu ale magistraților este greșit direcționată. În opinia sa, soluția nu este diminuarea veniturilor judecătorilor pensionari, ci majorarea pensiilor mici ale altor categorii sociale.

„Pentru ăia cinci la sută merită atâta scandal și atâtea lupte? Nu cred că ei vor accepta. Magistrații nu mai acceptă lucruri de genul, pe sistemul «hai mergeți la lucru că vă mai dau 100 de lei»”, a explicat fostul președinte CCR Augustin Zegrean.

El a subliniat că puterea judecătorească este egală cu cea legislativă și cea executivă, iar colaborarea dintre cele trei trebuie să fie una loială, nu „în batjocură”.

„Constituția spune că în statul român sunt 3 funcții ale statului – legiferarea, exercitată de Parlament, funcția administrativă, exercitată de Guvern și funcția judecătorească. Aceste trei puteri sunt egale, nu una e mai tare decât alta, sunt egale și regula constituțională este că puterile statului trebuie să colaboreze în mod loial, nu în batjocură”, a declarat Augustin Zegrean, la Digi24.

Zegrean a criticat practica Guvernului de a modifica legislația prin ordonanțe de urgență, subliniind că Executivul nu este legiuitor.

„Nu e în regulă să vină Guvernul, care nici măcar nu e putere legiuitoare, să modifice legea. Ce ar zice Parlamentul dacă un judecător i-ar modifica legea de funcționare? Nu judecătorii și-au stabilit acest statut. Statutul a fost modificat în ultimii 5 ani de 3 ori. Nu se poate să lucrezi așa, că nu știi astăzi ce faci mâine. Țara nu trebuie condusă prin ordonanță de urgență, ci prin legi”, a mai precizat Augustin Zegrean.

Deși este de părere că judecătorii ar trebui să iasă la pensie la vârsta de 65 de ani, Zegrean acuză clasa politică de lipsă de respect în dezbaterea pe marginea statutului magistraților.

„Nu sunt niște terchea-berchea oamenii ăștia, sunt magistrați, au dat zeci de examene. Nu am niciun interes, sunt pensionar de ceva timp, nu mai contează pentru mine. Dar nu se poate să îți bați joc de ei. Care e argumentul, că ceilalți au pensie mică? Să le mărească pensiile celor cu pensii mici, că oricum dacă scazi pensiile magistraților, nu se duc la bugetul de pensii, se duc la bugetul de stat”, a mai subliniat fostul președinte CCR.

Întrebat ce înțelege un cetățean obișnuit din conflictul dintre magistrați și Guvern, fostul judecător a răspuns:

„Înțelege că judecătorii sunt ăia răi care au pensii mari, salarii mari, ies la pensie devreme și le dau lor soluții tâmpite. Dar putem discuta mult despre soluții tâmpite, o explicație ar fi că avem peste 40.000 de acte normative, legi care se schimbă de pe o zi pe alta”, a răspuns Augustin Zegrean.

Criza din justiție se amplifică după ce toate cele 16 curți de apel din România, alături de procurori, au anunțat suspendarea activității, cu unele excepții pentru cauzele urgente, în semn de protest față de proiectul de lege privind reforma pensiilor de serviciu. Decizia a fost luată marți, în urma adunărilor generale ale judecătorilor, și a fost comunicată de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM).

Potrivit CSM, magistrații au cerut retragerea de urgență a proiectului legislativ și încetarea „campaniei agresive împotriva autorității judecătorești”, avertizând că actualul demers normativ riscă să destabilizeze sistemul judiciar. Protestul va fi menținut pe termen nedeterminat, până la retragerea inițiativei.

Printre instanțele și parchetele care au confirmat suspendarea activității, cu excepția cauzelor ce implică măsuri preventive privative de libertate sau ordine de protecție, se numără: Curtea de Apel București, Curtea de Apel Oradea, Curtea de Apel Iași, Curtea de Apel Alba Iulia, Curtea de Apel Târgu Mureș, Tribunalul Satu Mare, Tribunalul Vâlcea, Parchetul de pe lângă Tribunalul București, Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov și Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea.

Magistrații susțin că proiectul guvernului „nu rezolvă inechitățile sociale”, ci adaugă o presiune inutilă asupra sistemului de justiție și reprezintă „o diversiune menită să distragă atenția de la alte măsuri fiscal-bugetare”.

Proiectul prevede, printre altele:

creșterea treptată a vârstei de pensionare până în 2036, prin adăugarea anuală a 1 an și 6 luni;

o vechime minimă de 35 de ani pentru a beneficia de pensie;

stabilirea cuantumului pensiei la 55% din media indemnizațiilor brute și a sporurilor din ultimele 60 de luni, cu limitarea la 70% din venitul net al ultimei luni;

posibilitatea pensionării anticipate după 35 de ani de activitate, cu o penalizare de 2% pe an;

norme tranzitorii pentru cei care îndeplinesc condițiile de pensionare până la 1 octombrie 2025.

Magistrații acuză și faptul că statutul lor a fost modificat succesiv în ultimii ani, ceea ce a creat instabilitate și incertitudine în sistem.

În județul Gorj, instanțele s-au ocupat doar de cauzele urgente, iar judecătorul Bogdan Popescu, de la Tribunalul Gorj, a precizat că aceeași formă de protest a fost adoptată de toate curțile de apel din țară și de majoritatea parchetelor.

Avocații avertizează că blocarea activității va afecta grav justițiabilii.

De partea cealaltă, cetățenii sunt împărțiți. Unii critică veniturile mari ale magistraților, în timp ce alții consideră protestul justificat.