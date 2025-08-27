În prima zi a lunii septembrie, România intră într-un context sindical complex. Profesorii sunt primii care au parcurs cele mai multe etape pentru a declanșa protestele, însă nu vor fi singuri.

Toni Neacșu a atras atenția că valul de nemulțumiri se va extinde rapid și în alte domenii. Procedurile pentru declararea unei greve sunt complicate, presupunând numeroase etape de negociere și consultări care durează mult.

În mod normal, neîndeplinirea acestor pași face ca acțiunile să fie declarate ilegale. Angajatorii și patronatele pot cere în justiție suspendarea sau încetarea grevelor prin proceduri rapide.

Însă, începând cu 1 septembrie, aceste solicitări nu vor mai fi soluționate, pentru că instanțele intră la rândul lor într-o formă de protest. Activitatea va fi redusă doar la cazurile urgente, în special cele penale.

Fostul judecător subliniază că toate categoriile profesionale vor profita de acest blocaj.

„Dacă tot nu lucrează instanțele ne putem preface și noi avocații că suntem în grevă. Voi vota pentru cu două mâini”, a scris Neacșu pe pagina de Facebook.

El a adăugat ironic că „pun doar condiția că cei jumătate din parlamentarii PNL care sunt avocați să nu fie spărgători de grevă și să refuze și ei să mai voteze când vine angajarea răspunderii”.

Într-o intervenție la un Antena 3, Toni Neacșu a explicat că tensiunile din sistemul judiciar sunt generate de proiectul privind pensiile speciale. Avocatul a precizat că magistrații nu vor renunța la proteste, iar nemulțumirea lor vizează modul în care Guvernul vrea să adopte modificările.

„Revendicările magistraților privesc în primul rând introducerea acestui proiect de lege care le vizează pensiile, în proiectul mare privind angajarea răspunderii Guvernului, pentru că aici avem o mare problemă cu această procedură în sine. După cum foarte bine se cunoaște, procedura presupune că nu va exista o dezbatere parlamentară și că voința Guvernului se va impune practic, în absența oricăror feluri de discuții”, a declarat Neacșu.

Avocatul susține că sunt încălcate condițiile stabilite anterior de Curtea Constituțională. Potrivit lui, reglementarea prin asumarea răspunderii nu respectă exigențele legale și riscă să fie contestată.

„Categoric magistrații nu vor renunța dacă se va menține acest proiect”, a adăugat el.

Neacșu a detaliat că discuțiile nu se limitează la magistrați, ci vizează întreg sistemul judiciar. Potrivit acestuia, mai multe categorii profesionale din domeniu analizează oportunitatea unor forme de protest.

Printre acestea se află grefierii, personalul auxiliar și avocații, chiar dacă aceștia din urmă reprezintă o profesie liberală. El a subliniat că există deja consultări active, iar scenariile luate în calcul includ proteste comune sau separate, în funcție de revendicările fiecărei categorii.

„În momentul de față există consultări și în rândul celorlalte categorii profesionale din justiție pentru declanșarea unor forme de protest, inclusiv la avocați, care, mă rog, suntem o profesie liberală. Cu siguranță se vor extinde”, a spus avocatul.

Avocatul a subliniat că, după 1 septembrie, multe acțiuni de protest ar putea începe fără toate procedurile legale. Explicația este simplă: instanțele nu vor mai analiza cererile de declarare a grevelor ca fiind ilegale.

„După 1 septembrie vom avea foarte mulți oameni în stradă, din diferite domenii profesionale. Repet, pentru că nu trebuie să mai îndeplinească toate acele proceduri foarte, foarte lungi de declanșare legală a acestor tipuri de protest”, a precizat el.

În ceea ce privește activitatea instanțelor, Neacșu a oferit detalii clare.

„Da, sigur că da, cu precizarea că până la 1 septembrie oricum întreg sistemul judiciar dă mai puține, dar de la 1 septembrie într-adevăr vor soluționa doar cauzele considerate foarte urgente, în special în materie penală, și câteva în materie civilă, cum ar fi ordinele de protecție sau altele similare cu acestea, dar cam atât”, a explicat avocatul.

El a clarificat că nu este vorba despre o grevă propriu-zisă, ci despre un tip de protest care afectează activitatea.