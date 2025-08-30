Radu Marinescu a afirmat că protestele nu pot fi considerate grevă, nici măcar grevă mascată, deoarece legea nu permite acest lucru. Acesta a mai precizat că Ministerul Justiției nu a primit până acum nicio înștiințare oficială despre un protest general, organizat și concret.

”În ceea ce priveşte protestele, categoric nu poate să fie o grevă. Greva nu e permisă de lege. Nici grevă mascată nu poate să fie, până la urmă. Până în momentul de faţă, Ministerul Justiţiei nu a primit o înştiinţare oficială despre o formă de protest generală, uniformizată, cu limite, cu un conţinut concret, cu nişte temeiuri”, a declarat el în emisiunea ”Insider Politic” de la Prima TV.

Ministrul Justiției a explicat că deciziile privind activitatea parchetelor și instanțelor au variat de la un organ judiciar la altul, uneori ducând la refuzul judecării unor cauze urgente, ceea ce nu este corect.

Acesta a subliniat că magistratul decide ce cauze se amână sau se judecă și că este esențială respectarea independenței judecătorului. Preocuparea ministerului rămâne asigurarea constituționalității oricărui demers, inclusiv posibilitatea sesizării CCR.

”La nivel individual, fiecare parchet, instanţă au decis nişte… Din experienţa unor situaţii anterioare s-a văzut că ele difereau de la organ judiciar la organ judiciar şi poate unele, într-un exces, refuzau să judece cauze care reflectau o urgenţă, ceea ce nu este în regulă. Pe de altă parte, magistratul este cel care, intrând în sala de judecată, stabileşte ce cauză se amână sau se judecă. Asta este lăsată la aprecierea judecătorului. Pentru noi este foarte importantă independenţa judecătorului. Nu dorim să aducem atingere independenţei sistemului judiciar pentru că este fundamental în statul de drept. De aceea, preocuparea este şi va rămâne de a se asigura constituţionalitatea unui demers şi vom vedea dacă se va ajunge la CCR”, a spus oficialul.

Întrebat dacă se așteaptă ca legea privind pensionarea magistraților să fie sesizată la CCR, Radu Marinescu a spus că există și această posibilitate.

”Este posibil, dacă va fi contestată, să se ajungă şi la Curtea Constituţională. Există şi această posibilitate şi vom vedea CCR ce evaluare va face”, a spus acesta.

Marinescu a afirmat că Ministerul Justiției susține existența unor corelări între indemnizația în plată și pensie, pentru ca magistratul să beneficieze de o pensie suficientă pe parcursul carierei, reducând riscul de corupție. El a subliniat că este important ca proporția dintre salariu și pensie să fie cât mai apropiată.

”Ministerul Justiţiei susţine existarea unor coordonate între indemnizaţia în plată şi respectiv pensie (…) Pentru ca magistratul să fie o persoană cât mai incoruptibilă cu putinţă, pe parcursul carierei sale trebuie să aibă prefigurarea unei pensii care să fie una îndestulătoare. Tocmai pentru a-l feri de tot felul de tentaţii şi a face actul profesional cât mai responsabil. Principalul e să existe o proporţie cât mai apropiată între cele două, salariu şi respectiv pensie”, a declarat oficialul.

Ministrul Justiției a explicat că s-a corectat modul de calcul al pensiei, astfel încât raportarea se face acum la ultima indemnizație netă, propunându-se un procent de 70%, pentru a apropia cât mai mult pensia de salariul magistratului.

”A fost corectată această chestiune, dar în continuare ideea a fost de a se apropia cât mai mult cele două coordonate. În momentul de faţă acesta era principiul, să nu poată să depăşească salariul net. Numai că raportarea era la brut, acum, în noua formulă este o raportare care se face la ultima indemnizaţie netă şi aşa va fi procent de 70 la sută care este propus prin proiect”, a spus acesta.

Radu Marinescu a adăugat că a doua coordonată se referă la atingerea vârstei de pensionare printr-un proces etapizat. Ministrul a explicat că etapizarea vizează respectarea principiului predictibilității, valabil pentru orice act normativ și cetățean. De asemenea, a subliniat că normele tranzitorii asigură aplicarea drepturilor de pensionare conform legii în vigoare la momentul în care acestea au fost dobândite.

”De ce prin etapizare? Pentru că există nişte obligaţii are privesc predictibilitatea şi care ca principiu se aplică pentru orice act normativ şi pentru orice cetăţean din aeastă ţară. (…) Ultima exigenţă era existenţa unor norme tranzitorii care să asigure, pentru cei care în momentul de faţă îndeplinesc condiţiile de pensionare, principiul fundamental de drept care este extras din dreptul roman şi care corespunde dictonului «tempus legis actum», adică situaţia juridică se supune legii în vigoare. Dacă ai drepturile de pensionare născute, eşti pensionabil, ţi se aplică legea în momentul la care acestea s-au realizat”, a declarat el.

Întrebat despre durata perioadei de tranziție, oficialul a declarat că aceasta este de 10 ani. Radu Marinescu a explicat că proiectul, aflat în transparență, introduce un interval de tranziție de 10 ani. Noua lege se va aplica celor care nu îndeplinesc condițiile de pensionare la momentul intrării sale în vigoare, iar cei care au deja aceste condiții vor rămâne sub incidența legii actuale.