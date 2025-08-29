Membrii Guvernului s-au întâlnit vineri seara, de la ora 18:00, pentru a analiza un set de șase proiecte de lege prin care Executivul urmărește reducerea cheltuielilor statului și majorarea veniturilor publice.

La finalul reuniunii, Ilie Bolojan a precizat că cinci dintre cele șase proiecte vor fi trimise spre Parlament pentru adoptare.

”Am încheiat ședința de Guvern în care pe ordinea de zi au fost 5 din cele 6 pachete pe care ni le-am propus să le adoptăm prin asumarea răspunderii. Pachetul pentru administrație publică va fi discutat duminică astfel încât la finalul săptămânii viitoare toate proiectele să fie adoptate. Toate componentele sunt necesare pentru a pune în practică politic publice care să facă să avem un stat mai sănătos, mai eficient, unul care respectă munca”, spune șeful Guvernului.

Referitor la pensiile magistraților, Bolojan a subliniat că proiectul soluționează două dintre problemele majore: vârsta de pensionare și cuantumul pensiei.

Noua lege prevede pensionarea la 65 de ani, cu o perioadă de tranziție de 10 ani, și limitează pensia la maximum 70% din ultimul salariu, corectând situația unor pensii excesiv de mari.

Rămâne nerezolvată, însă, clarificarea unui sistem de salarizare unitar, necesar pentru a evita noi litigii și costuri suplimentare pentru stat.

”Proiectul privind pensiile magistraților rezolvă 2 din cele 3 probleme majore care țin de partea de eficiență și echitate a domeniului. Respectând independența justiției, nu putem evita acumulările negatie din ultimii ani. Prima este pensionarea la o vâstă a unei maturități profesionale care nu mai poate continua. Proiectul prelungește vâsta de pensionre la vârsta standard de 65 de ani și acordă o perioadă tranzitorie de 10 ani. Al doilea aspect rezolvat este valoarea pensiei în magistratură. Am avut o situație anomrală care nu se regăsește nicăieri ca valoarea pensiei să fie egală cu ultimul salariu în plată. Valoarea medie a unei pensii este de 24.000-25.000 de lei. În formula propusă de lege pensia din magistratură nu va putea depăși 70% din valoarea ultimului salariu, ceea ce este oricum cea mai mare valoare a pensiei. A treia componentă care nu este rezolvată, dar trebuie clarificată cât mai repede posibil este un sistem de salarizare clar. Pe actualul sistem am avut 23.000 de procese și s-a ajuns în situația ca statul să plătească peste 2 miliarde de euro difirențe salariale și mai sunt încă pe atâtea diferențe ce vor trebuie achitate. Ne propunem ca la finalul zile să trimitem Parlamentului cele 5 proiecte și sperăm că mâine se va stabili o agendă pentru depunerea de amendamente și apoi susținerea efectivă a proiectelor în Parlament.”, adaugă Ilie Bolojan.

Despre reforma administrației, discuțiile din cadrul partidelor continuă, urmând ca subiectul să fie reluat duminică în coaliție, înainte de a fi readus în ședința de Guvern.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că pachetul legislativ pentru sănătate reconfigurează mai multe aspecte esențiale, printre care transferul pacienților de la spitalizare continuă către medicina primară și ambulatorii, precum și modificarea criteriilor de ocupare a funcțiilor de conducere din spitale.

Managerii și șefii de secție vor fi numiți prin concurs, iar șefii de secție vor trebui să fie cadre didactice, fără a se separa universitățile de spitale, a subliniat Rogobete.

Astfel, Executivul face pași concreți pentru implementarea unui set de măsuri menite să eficientizeze statul și să asigure o mai bună gestionare a resurselor publice.