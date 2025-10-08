Curtea Constituțională a României (CCR) discută, miercuri, sesizarea făcută de Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) în legătură cu legea pensiilor speciale pentru magistrați, o lege pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament.

La începutul lui septembrie, ÎCCJ a decis să ceară CCR să verifice dacă această lege respectă sau nu Constituția.

Judecătorii de la ÎCCJ au spus că se opun oricărei încercări de a slăbi independența justiției și statutul magistraților. Ei au subliniat că independența justiției nu trebuie pusă la negociere, fiind esențială pentru democrație și pentru statul de drept.

ÎCCJ susține că legea încalcă cel puțin 37 de decizii anterioare ale CCR și mai multe principii de bază ale statului de drept. Printre problemele semnalate se află:

încălcarea principiului statului de drept și al independenței justiției;

lipsa siguranței juridice;

aplicarea retroactivă a legii;

crearea unor discriminări fără motive clare;

faptul că nu s-a cerut avizul obligatoriu al Consiliului Superior al Magistraturii asupra formei finale a legii;

nerespectarea condițiilor din Constituție privind asumarea răspunderii de către Guvern;

încălcarea mai multor decizii ale CCR și reguli de redactare a legilor.

CCR discută, miercuri, sesizările depuse de partidele politice AUR, S.O.S. și POT împotriva a trei legi din al doilea pachet de măsuri pentru care Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea. Cele trei legi se referă la schimbări și măsuri în domeniul sănătății, modificarea regulilor privind conducerea companiilor de stat, măsuri pentru o mai bună folosire a banilor publici.

Premierul Ilie Bolojan a spus pe 1 septembrie că legea din domeniul sănătății are scopul de a aduce mai multă ordine și corectitudine. El a explicat că, deși s-au investit sume mari și bugetul sănătății a crescut în fiecare an, serviciile medicale nu s-au îmbunătățit suficient. Proiectul aduce mai multă ordine, corectitudine și grijă pentru pacienți, reduce risipa și face sistemul medical mai accesibil, a spus premierul în Parlament.

Despre legea care vizează conducerea companiilor de stat, Bolojan a declarat că scopul este să se pună capăt „câștigurilor nemeritate” ale unor șefi de companii și ca aceste firme să fie mai eficiente, în folosul cetățenilor. El a precizat că Guvernul vrea ca doar oamenii competenți să ocupe funcții de conducere, iar instituția care supraveghează aceste companii să aibă mai multă putere de control.

Partidul AUR susține însă că aceste legi au fost adoptate fără dezbatere în Parlament, fără consultarea cetățenilor și fără un vot real. AUR acuză Guvernul că a ocolit Parlamentul și a încălcat principiile statului de drept. Potrivit partidului, justificarea „urgenței” este falsă, deoarece problemele precum deficitul bugetar sau criza din sănătate există de ani de zile. AUR consideră că Guvernul a creat artificial o situație de urgență pentru a trece legile fără dezbatere, lucru pe care îl numește „o fraudă constituțională”.