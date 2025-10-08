Creșterea temperaturilor din timpul verilor a dus, în ultimii ani, la o cerere tot mai mare de aparate de aer condiționat. Totuși, noile reglementări în vigoare începând cu luna octombrie modifică semnificativ modul în care aceste echipamente pot fi instalate.

Legea Proprietății Orizontale (Ley de Propiedad Horizontal) stabilește clar că proprietarii nu mai pot monta unități exterioare de aer condiționat pe fațadele clădirilor fără aprobarea expresă a comunității de locatari.

Motivul principal ține de statutul juridic al fațadelor, considerate elemente comune ale imobilului. Intervențiile asupra acestora nu pot fi realizate unilateral, ci doar cu acordul majorității vecinilor, în cadrul adunării generale. Noile reguli urmăresc să prevină deteriorarea aspectului urban și să mențină uniformitatea arhitecturală a clădirilor.

Articolul 7 din lege precizează că „proprietarul fiecărui apartament sau spațiu comercial poate modifica elementele arhitectonice, instalațiile sau serviciile acestuia, atâta timp cât nu afectează siguranța clădirii, structura generală, configurația sau aspectul exterior al acesteia”.

De asemenea, textul subliniază că niciun proprietar nu are dreptul să afecteze proprietatea altuia sau să intervină asupra spațiilor comune fără notificarea prealabilă a reprezentantului comunității.

Prin urmare, instalarea unui aparat de aer condiționat pe exteriorul unei clădiri nu mai este posibilă decât după o aprobare oficială obținută în adunarea de proprietari.

Scopul acestor modificări legislative este protejarea valorii arhitecturale a imobilelor și evitarea intervențiilor neautorizate care pot afecta aspectul unitar al clădirilor.

În numeroase orașe spaniole, în special în zonele istorice sau turistice, fațadele sunt considerate parte integrantă a patrimoniului vizual urban, iar prezența necontrolată a unităților exterioare de aer condiționat a devenit, de-a lungul timpului, o problemă estetică.

Prin această lege, autoritățile și comunitățile de proprietari doresc să asigure un echilibru între nevoia de confort termic și păstrarea imaginii coerente a clădirilor. Măsura este considerată una de protecție urbanistică, nu o restricție arbitrară, și urmărește să limiteze instalările improvizate care pot afecta nu doar estetica, ci și siguranța structurii.

În multe cazuri, montarea necorespunzătoare a unităților exterioare a dus la scurgeri de apă, vibrații și deteriorarea tencuielii, probleme ce pot avea consecințe asupra întregului imobil. Din acest motiv, legea impune reguli clare privind locul și modul în care pot fi amplasate echipamentele.

Chiar dacă legea interzice montarea pe fațade, proprietarii dispun de opțiuni alternative. Unitatea exterioară poate fi amplasată în spații de folosință privată, cum ar fi terasele sau curțile exclusive, cu condiția ca instalarea să nu afecteze elementele comune și să nu altereze vizibil aspectul exterior al clădirii.

Specialiștii recomandă ca, înainte de orice intervenție, proprietarii să informeze în scris comunitatea, pentru a evita eventualele conflicte ulterioare. În unele cazuri, pot fi adoptate soluții tehnice discrete, precum instalarea în puțuri de aerisire sau pe acoperiș, dacă structura permite și dacă sunt respectate normele de siguranță.

Legea oferă și posibilitatea solicitării unei autorizații oficiale în cadrul adunării generale a proprietarilor. Proiectul de montare este supus votului, iar aprobarea se acordă în funcție de majoritățile prevăzute de regulamentul intern al fiecărui imobil. Astfel, comunitatea decide dacă proiectul respectă estetica și siguranța clădirii.

Proprietarii care aleg să ignore noile reguli riscă sancțiuni semnificative. Conform prevederilor, comunitatea de locatari are dreptul să solicite demontarea imediată a aparatelor montate fără acordul adunării. Dacă proprietarul refuză, cazul poate ajunge în instanță, iar jurisprudența arată că, de regulă, tribunalele dau câștig de cauză comunității.

În urma unei decizii definitive, persoana în cauză trebuie să suporte costurile integrale ale demontării, precum și eventualele reparații necesare refacerii fațadei. În plus, comunitatea poate cere despăgubiri pentru daunele estetice sau structurale provocate.

Această măsură, aplicată din 1 octombrie 2025, urmărește să descurajeze instalările neautorizate și să consolideze disciplina urbanistică. Deși pentru unii proprietari poate părea o restricție suplimentară, autoritățile insistă că legea aduce un cadru clar și uniform de reglementare, menit să protejeze interesul comun al locatarilor și să asigure o imagine coerentă a orașelor.