Neparticiparea la adunarea generală nu îl scutește pe proprietar de obligațiile rezultate din hotărârile luate. Indiferent dacă participă sau nu, proprietarul este obligat să contribuie la fondurile comune, la plata lucrărilor și salariilor aprobate de adunare. Nerespectarea acestor obligații poate genera penalități de întârziere, iar singura modalitate de a anula sau suspenda o adunare generală este prin instanță.

De asemenea, refuzul de a plăti aceste sume este periculos pentru proprietar. Plata parțială nu înlocuiește contestarea listei de plată, iar diferențele restante se acumulează și generează penalități. Dacă sumele provin dintr-o hotărâre a adunării generale, acestea rămân obligatorii până la eventuală anulare prin instanță.

„Neparticiparea la adunarea generală nu îl scutește pe proprietar, membru sau nu, de obligațiile izvorâte din hotărârile luate la nivelul adunării generale. Dacă nu participă nu înseamnă că proprietarul nu are obligația de a participa cu bani la lucrările hotărâte, la constituirea fondurilor și/sau la plata salariilor votate în adunarea generală. Hotărârile adunărilor generale sunt obligatorii și în raport cu proprietarii care nu au participat. Neplata unor sume regăsite în lista de plată duce la aplicarea de penalități de întârziere. Doar instanța de judecată poate anula sau suspenda o adunare generală”, notează avocatul Gelu Pușcaș pe Facebook.

Partea comună a imobilului generează obligația legală de întreținere, conform Legii 196/2018. Costurile necesare întreținerii părții comune se recuperează proporțional de la fiecare proprietar prin lista de plată. Neplata conduce la acumularea de restanțe și la penalități.

Există situații în care asociațiile adoptă hotărâri ilegale sau care avantajează anumiți proprietari. Art. 75 din Legea 196/2018 prevede că aceste hotărâri sunt nule de drept, însă pentru a fi sancționate este nevoie de sesizarea instanței de judecată, asumându-și timpul și costurile necesare.

Proprietarii pot contesta repartizarea cheltuielilor care nu corespund consumului real, dar pentru aceasta este necesară o expertiză contabilă extrajudiciară. Dacă se ajunge în instanță, se efectuează un nou raport contabil.

„Acest “nu vreau” este extrem de periculos pentru proprietar. Sigur că oricare proprietar poate achita doar fracție din cota de întreținere afișată. Plata parțială nu echivalează cu o contestare a listei de plată. Diferența rămasă neachitată devine restanță în luna următoare și mai apoi este producătoare de penalități de întârziere. Dacă sumele regăsite în lista de plată au și un corespondent într-o hotărâre de adunare generală, situația este ceva mai complicată pentru că acea hotărâre produce efecte până la anularea actului”, arată postarea.

Proprietarii care se confruntă cu inundații sau alte defecțiuni din cauza pasivității asociației trebuie să sesizeze instanța pentru a obține despăgubiri sau reparații. Acest demers implică timp, bani și nervi, dar este singura cale legală de remediere.

Uneori, anumite spații sunt scoase din lista de întreținere, crescând cota de contribuție a celorlalți proprietari. Proprietarul trebuie să verifice listele de plată și să sesizeze comitetul pentru corectarea situației.

Majoritatea problemelor ce apar din refuzul de plată sau contestarea hotărârilor se rezolvă doar prin instanță. Acest proces implică timp, costuri și eforturi considerabile pentru proprietar.