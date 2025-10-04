Potrivit răspunsului transmis de Inspectoratul Județean de Poliție Iași la solicitarea Ziarului de Iași, acțiunea nu are legătură cu zvonurile privind o eventuală mobilizare a populației sau identificarea unor persoane suspecte.

Autoritățile au explicat că interesul pentru actualizarea cărților de imobil ține de evoluția urbană a municipiului și de nevoia de a avea o evidență corectă a populației.

Poliția arată că Iașiul este un pol regional de dezvoltare, cu un număr tot mai mare de locuințe noi și de cetățeni veniți din alte județe, iar „activitățile de cunoaștere a populației” sunt intensificate pentru creșterea siguranței în comunitate.

Printre obiectivele campaniei se numără identificarea adreselor la care locuiesc mai mult de zece persoane și verificarea legalității actelor de identitate, pentru a se stabili dacă acestea au fost emise conform Legii 162/2023, care modifică O.G. 97/2005 privind evidența domiciliului și a actelor de identitate ale cetățenilor români.

Poliția precizează că verificările vizează actualizarea permanentă a informațiilor din registrele de imobil, astfel încât fiecare modificare — apariția unui nou chiriaș sau plecarea unei persoane — să fie consemnată.

De asemenea, se urmărește ca persoanele care nu și-au declarat corect domiciliul sau reședința să își reglementeze situația într-un termen rezonabil.

Conform legislației, locatarii sunt obligați să prezinte actul de identitate atunci când administratorul sau președintele asociației solicită actualizarea datelor. Refuzul sau amânarea reprezintă contravenții sancționate cu amenzi între 500 și 1.000 de lei.

În cazul în care o persoană găzduiește alte persoane fără ca acestea să aibă înscrisă adresa reală în actul de identitate, gazda are obligația să meargă împreună cu ele la serviciul de evidență a persoanelor în termen de 15 zile, pentru a-și exprima consimțământul de primire în spațiu. Nerespectarea acestui termen atrage sancțiuni suplimentare.

Cartea de imobil este un registru obligatoriu pentru toate clădirile cu mai multe locuințe și include numele persoanelor care locuiesc în fiecare apartament. Dacă în trecut evidența era gestionată direct de Ministerul Afacerilor Interne, în prezent responsabilitatea revine administratorilor și președinților de asociații de proprietari.

Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 295/2021, Poliția Română are rolul de a coordona și verifica modul în care sunt ținute aceste evidențe. Documentul trebuie întocmit în cel mult 30 de zile de la darea în folosință a unei clădiri și, de regulă, pentru fiecare scară sau corp separat.

Persoanele desemnate de asociația de proprietari trebuie să înscrie datele noilor locatari în termen de 15 zile de la sosirea lor, să verifice dacă actele de identitate sunt valabile și dacă adresele sunt declarate corect.

Tot ele sunt responsabile cu păstrarea registrului în condiții corespunzătoare și cu punerea acestuia la dispoziția polițiștilor sau a funcționarilor serviciilor de evidență a populației, atunci când este necesar.

Datele din cartea de imobil sunt protejate conform legislației europene privind confidențialitatea și nu pot fi consultate de alte persoane. Dacă administratorul sau persoana desemnată părăsește locuința, documentul trebuie predat președintelui asociației.

Înscrierea se face exclusiv pe baza actelor de identitate valabile. În cazul minorilor sub 14 ani, se folosește certificatul de naștere. Fotocopiile nu pot fi solicitate, însă documentele pot fi verificate vizual pentru conformitate.

Legea nr. 196/2018 conferă președintelui asociației un rol important în actualizarea cărții de imobil, acesta fiind responsabil să mențină o evidență reală și permanentă a tuturor persoanelor care locuiesc efectiv în imobil.

Poliția din Iași a anunțat că va continua verificările și va aplica sancțiuni persoanelor care nu respectă obligațiile privind declararea domiciliului sau actualizarea evidenței. Totodată, autoritățile urmăresc să unifice modul de gestionare a acestor registre, astfel încât regulile să fie aplicate identic în toate asociațiile de proprietari din județ.