Senatul a aprobat o inițiativă legislativă prin care anumite tipuri de construcții vor fi exceptate de la obligația obținerii unei autorizații de construire. Propunerea a fost adoptată cu 102 voturi „pentru”, fără niciun vot „împotrivă” și cu 14 „abțineri”.

Noua reglementare vine în sprijinul gospodarilor care doresc să își ridice solarii pentru cultivarea legumelor în propria curte, simplificând procedurile birocratice. În baza acestei modificări, solariile amplasate pe terenurile aferente locuinței – în curți și grădini – vor putea fi construite sau desființate fără autorizație.

Inițiatorii proiectului, trei deputați PSD, subliniază că legislația actuală este mult prea restrictivă pentru micii producători. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții prevede sancțiuni dure pentru gospodarii care nu respectă procedura, amenzi care pot ajunge până la 100.000 lei.

Până acum, pentru ridicarea unui solar erau necesari mai mulți pași administrativi:

depunerea unei cereri la primărie;

prezentarea schițelor, planurilor și a documentației tehnice;

întocmirea documentației de către un arhitect;

încadrarea terenului în zonă agricolă, conform Planului Urbanistic General.

Legea stipula că orice construcție ridicată fără autorizație reprezintă contravenție, iar amenzile variau între 1.000 și 100.000 lei, în funcție de gravitate.

În paralel cu această modificare legislativă, statul a pregătit și un sprijin financiar consistent pentru agricultori. Astfel, va fi pusă la dispoziție o sumă de circa 350 milioane lei, prin schema de „Ajutor de minimis pentru aplicarea Programului de susţinere a producţiei de legume cultivate în spaţii protejate în perioada 2025-2027”.

Prin acest program, autoritățile urmăresc să încurajeze dezvoltarea exploatațiilor agricole și să întărească lanțul scurt de aprovizionare cu legume proaspete, susținând totodată producția locală.

Cadastru gratuit pentru fermieri

În prezent, pe teritoriul României se desfășoară ample lucrări de cadastrare și de înscriere a terenurilor în cartea funciară, acoperind peste 5,3 milioane de hectare din 2.728 de unități administrativ-teritoriale. Aceste servicii sunt realizate fără niciun cost pentru proprietari, fiind parte a programelor implementate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI).

Finanțarea acestor activități provine din surse multiple: fondurile proprii ale ANCPI, Programul Național de Cadastru și Carte Funciară, fondurile europene nerambursabile, dar și din bugetele locale ale primăriilor. Sub supravegherea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, ANCPI a finalizat deja înregistrarea sistematică a imobilelor în 361 de localități și în 34.057 de sectoare cadastrale, ceea ce înseamnă o suprafață de peste 7,4 milioane de hectare.