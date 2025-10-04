Pe întreg teritoriul țării, în 2.728 de unități administrativ-teritoriale, se desfășoară lucrări ample de cadastrare și înscriere în cartea funciară, acoperind peste 5,3 milioane de hectare. Aceste acțiuni sunt realizate fără costuri pentru cetățeni, prin programele Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI).

Resursele necesare pentru aceste lucrări provin din mai multe surse: veniturile proprii ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, Programul Național de Cadastru și Carte Funciară, fondurile europene nerambursabile, precum și bugetele locale ale primăriilor.

Sub coordonarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a dus la bun sfârșit înregistrarea sistematică a imobilelor în întreaga suprafață a 361 de unități administrativ-teritoriale și în alte 34.057 de sectoare cadastrale, însumând peste 7,4 milioane de hectare.

În cursul lunii septembrie, cu sprijinul finanțărilor europene, au fost încheiate lucrările de cadastrare sistematică în 12 comune.

Prin Proiectul major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în mediul rural din România”, au fost cadastrate 230 de localități, însumând peste 1,9 milioane de imobile. Inițiativa a fost susținută inițial prin Axa prioritară 11 a Programului Operațional Regional 2014-2020 și este continuată, în prezent, prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027.

De la debutul acestor programe și până în prezent, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a emis, fără costuri pentru populație, mai mult de 9,1 milioane de cărți funciare noi.

La ora actuală, lucrările de înregistrare cadastrală sunt în plină desfășurare în 453 de unități administrativ-teritoriale, dintre care 420 sunt finanțate prin programe cu sprijin european.

Obiectivul principal al Programului Național de Cadastru și Carte Funciară este ca toate imobilele din România, fie terenuri sau construcții, să fie înscrise în evidențele cadastrale și în cartea funciară, fără niciun cost pentru proprietari.

Susținerea financiară a Programului provine atât din resursele proprii ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cât și din alocări europene și contribuții ale bugetelor locale.

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară coordonează Proiectul major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în mediul rural din România”, menit să completeze obiectivele PNCCF. Prin acest proiect, se realizează cadastrarea sistematică a 5.758.314 hectare în 660 de unități administrativ-teritoriale rurale, cu o valoare totală de 312.891.155 euro.

Până în decembrie 2023, Proiectul major a beneficiat de finanțare prin Programul Operațional Regional, fiind implementat în etape. În prezent, faza a doua se desfășoară cu sprijinul Programului Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027.