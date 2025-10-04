Gestionarea conturilor bancare partajate stârnește tot mai multă anxietate printre familiile britanice.

Autoritățile fiscale din Marea Britanie sporesc verificările și subliniază că veniturile generate de conturile comune trebuie declarate și sunt supuse impozitului pe dobânzi.

Specialiștii recomandă ca soții și partenerii civili să se familiarizeze cu modul în care autoritățile fiscale stabilesc impozitul pe economiile comune, astfel încât să prevină neplăcerile la momentul completării declarațiilor.

Subiectul a câștigat atenție recent după ce un cititor a trimis o scrisoare pe site-ul This is Money, ilustrând o situație familiară multor cupluri.

Unul dintre soți încasează o pensie NHS de 42.800 de lire anual, iar în curând amândoi vor începe să primească și pensii de stat. Veniturile lor zilnice provin în mare parte din dobânzile economiilor, fără să fi fost până acum nevoiți să depună declarații de self-assessment.

În scrisoare, cititorul întreba cum determină HMRC impozitul pentru un cont bancar comun?

Conform explicațiilor consilierei financiare April Leeson, HMRC tratează dobânzile din conturile comune ca fiind împărțite în părți egale între toți titularii, fără a ține cont de cine a depus banii inițial.

Practic, fiecare titular este responsabil pentru impozitarea a jumătate din dobânzile generate, în funcție de nivelul său individual de impozitare.

Shaun Moore, specialist la Quilter, notează că, deși principiul pare corect la prima vedere, în realitate poate să nu fie mereu în favoarea titularilor contului.

Uneori, este mai avantajos ca întreaga dobândă să fie impozitată pe numele partenerului cu venit mai redus. Pentru a face acest lucru, însă, este nevoie de o solicitare oficială și de demonstrarea modului real în care s-au împărțit sumele din cont.

Creșterea numărului de verificări HMRC determină cuplurile să fie mult mai atente la modul în care își administrează banii. Pe fondul scumpirii vieții și al noilor reglementări fiscale, fiecare economisire devine esențială pentru echilibrul financiar al unei familii.

Specialiștii sfătuiesc ca problemele legate de conturile comune să fie tratate cu seriozitate și, atunci când apar incertitudini, să se consulte cu consilieri financiari calificați.

Ignorarea modului în care se impozitează dobânzile poate provoca surprize neplăcute la fisc și poate determina plata unor sume mai mari decât cele anticipate.