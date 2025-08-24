Se pune impozit după deces și înmormântare. Guvernul de la Londra a declarat că reprezentanții fondurilor de pensii vor fi responsabili pentru raportarea și plata oricărui impozit pe succesiune datorat, în termen de șase luni de la deces. Anterior, propunerea era ca furnizorii de pensii să fie responsabili pentru plata impozitului, scrie Financial Times.

Guvernul a declarat că a „modificat procesul” în urma „reacțiilor copleșitoare” cu privire la dezavantajele modelului propus inițial, chiar dacă noile măsuri „nu au fost opțiunea preferată” de toți respondenții.

Modificările au fost, „fără îndoială, o veste bună pentru schemele de pensii și cei care le administrează”, dar au fost o veste foarte proastă pentru familiile îndoliate”, a declarat Sir Steve Webb, fost ministru și partener la firma de consultanță LCP.

Furnizorii de pensii se temeau că obligativitatea plății impozitului pe succesiune (IHT) ar fi impracticabilă, riscând să provoace întârzieri în momentul plății fondurilor și dobânzi suplimentare de întârziere.

Răspunsul guvernului după consultarea cu partenerii a exclus efectuarea unor modificări majore suplimentare la planurile de a include pensiile în impozitele pe succesiune.

„HM Revenue & Customs a ratat oportunitatea de a respinge propunerile inițiale, încăpățânându-se să respecte un sistem care va crea confuzie, complexitate și costuri suplimentare pentru familiile îndoliate”, a declarat Rachel Vahey, șefa departamentului de politici publice de la AJ Bell. „Industria a prezentat opțiuni care ar fi fost mult mai simple decât includerea pensiilor necheltuite în IHT, crescând în același timp aceeași sumă de impozite”, a adăugat ea.

Alianța pentru Investiții și Economii a propus o „taxă fixă pentru pensii moștenite”, fără scutire de taxă pentru soț/soție, ca alternativă, sau un sistem în care pensiile moștenite ar putea fi luate ca venit impozabil în timp, doar dacă beneficiarul era o persoană aflată în întreținere, altfel ar trebui plătite ca o sumă forfetară.

În bugetul anunțat toamna trecută, ministrul Rachel Reeves a anunțat că fondurile de pensii vor deveni parte a moștenirii începând cu aprilie 2027, o lovitură pentru planificarea fiscală a persoanelor bogate, dar care va aduce 1,5 miliarde de lire sterline anual în bugetul Trezoreriei până în 2030.

Guvernul estimează că propunerile sale vor aduce cu aproximativ 1,5% mai multe moșteniri în sfera de aplicare a impozitelor pe succesiune în intervalul 2027-2028.

Beneficiarii ar putea fi nevoiți să plătească impozit pe venit pentru veniturile din pensie după deducerea impozitului pe succesiune, dacă pensionarul a decedat după ce a împlinit75 de ani, ceea ce ar putea duce la o cotă de impozitare efectivă de 67% pentru contribuabilii cu cotă suplimentară.

Impozitul pe succesiune din Regatul Unit se aplică la o cotă de 40% peste banda de cotă zero. Pensiile vor fi transferate în continuare soților/soțiilor și partenerilor/partenerilor civili fără a fi suportate impozite pe succesiune.

Eliminarea scutirii de la taxa de succesiune pentru pensii va duce la o schimbare fundamentală în sistemul de pensii din Regatul Unit, notează Financial Times.