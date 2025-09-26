După pierderea unui membru al familiei, moștenitorii se confruntă nu doar cu durerea pierderii, ci și cu o serie de formalități juridice și financiare. Una dintre întrebările frecvente care apare în aceste momente este dacă este posibil să se plătească înmormântarea din contul bancar al persoanei decedate.

Iată care sunt regulile în Germania, pe care trebuie să le respecte și românii care locuiesc acolo.

Un element esențial în aceste cazuri este certificatul de moștenire, documentul care atestă că o anumită persoană are calitatea de moștenitor al defunctului.

Acesta poate fi de trei tipuri principale: certificat unic de moștenire, certificat comun de moștenire și certificat parțial de moștenire.

Certificatul unic este emis atunci când există un singur moștenitor, cel comun este destinat situațiilor în care moștenirea este împărțită între mai mulți moștenitori, oferind informații despre toate părțile moștenite, iar certificatul parțial este folosit pentru a dovedi doar cota proprie a unui moștenitor într-o moștenire comună.

Acest document oferă o dovadă clară și legală a dreptului de moștenire, fiind indispensabil pentru accesarea conturilor bancare sau pentru efectuarea plăților aferente înmormântării.

Pentru a accesa contul bancar al defunctului și a plăti cheltuielile funerare, moștenitorii trebuie să poată dovedi că au dreptul legal de a face acest lucru. Această dovadă poate fi certificatul de moștenire, un testament notarial sau, în unele cazuri, o procură care le conferă dreptul de administrare a contului și după decesul titularului.

Alte documente, cum ar fi testamentul privat, nu sunt considerate suficiente, deși o copie legalizată împreună cu procesul-verbal de deschidere a succesiunii poate fi acceptată, dacă identifică clar moștenitorul.

Specialiștii recomandă, de asemenea, ca defunctul să fi emis anterior o împuternicire pentru contul bancar, astfel încât accesul moștenitorilor să fie simplificat și să nu necesite dovezi suplimentare.

În Germania, procedura de obținere a unui certificat de moștenire poate fi realizată fie prin intermediul unui notar sau al administrației succesorale, fie direct la instanța de succesiune de la locul ultimei reședințe a decedatului, scrie ziarulromanesc.de.

Cererea personală implică acceptarea moștenirii și a cotei care revine solicitantului, precum și o declarație pe propria răspundere că informațiile furnizate sunt corecte.

În cazul în care există mai mulți moștenitori, procesul poate fi accelerat prin depunerea unei cereri comune sau prin anexarea unor împuterniciri de la ceilalți moștenitori. Această procedură ajută la clarificarea rapidă a drepturilor fiecărui moștenitor și facilitează accesul la bunurile și conturile defunctului.

Pentru completarea cererii de certificat de moștenire, sunt necesare o serie de documente justificative.

Printre acestea se numără certificatul de deces, care trebuie să specifice data, ora și locul decesului, o copie legalizată a testamentului, dovezi de rudenie în lipsa unui testament (registrul de familie, certificatul de naștere pentru copiii testatorului sau certificatul de căsătorie pentru soția sau soțul defunctului), precum și documente de identificare ale moștenitorilor (pașaport sau carte de identitate). Va trebui să fie clar printr-un document și care sunt adresele moștenitorilor.

În situațiile în care apar dispute juridice legate de dreptul de moștenire, instanța poate solicita informații suplimentare pentru clarificarea situației.

Specialiștii recomandă ca, pe cât posibil, moștenitorii să se informeze din timp despre documentele necesare și să obțină certificatele corespunzătoare cât mai rapid, pentru a evita complicațiile administrative care pot apărea în perioada de doliu.