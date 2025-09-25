Conferința, desfășurată în perioada 22–25 septembrie, a reunit o grupă selectată de 15 manageri români, participanți în programul educațional executive management -Romania Performance Excellence Program (RPEP), care se desfășoară pe parcursul a nouă luni și presupune lucrul aplicat direct pe organizațiile lor, pentru a le crește performanța și competitivitatea.

Pe durata celor patru zile, participanții au explorat și aplicat principalele componente ale cadrului Baldrige Performance Excellence Framework, cel mai cunoscut cadru american pentru evaluarea și creșterea performanței organizațional.

S-au abordat teme de la leadership, strategie și orientarea către clienți, la managementul cunoașterii și al datelor, implicarea forței de muncă, eficiența operațiunilor și măsurarea rezultatelor – prin studii de caz internaționale, în special americane, și exerciții concrete pe companii românești. În plus, au fost introduse instrumente moderne de excelență precum Six Sigma, Lean și Just in Time, pentru a integra o abordare completă a performanței.

„România poate deveni un pol regional de performanță managerială nu doar prin resurse și investiții, ci prin excelență în execuție. Această conferință aplicată este un pas concret în cultivarea liderilor care nu doar visează, ci transformă realități. Împreună cu parteneri de prestigiu, grație sprijinului lui Steven Hoisington și a unor români remarcabili, ne asumăm misiunea de a ridica standardele companiilor românești la nivel internațional”, a declarat Marius Bostan, coordonator al inițiativei RPEP.

La rândul său, Steven Hoisington, unul dintre cei mai experimentați specialiști americani în excelență organizațională, cu aproape patru decenii de expertiză în managementul calității și transformări organizaționale, a subliniat:

„Am fost inspirat de dorința profundă a liderilor români de a învăța și de a aplica un cadru validat internațional. Scopul meu este să îi ajut să integreze principiile Baldrige în viața organizațiilor lor, pentru a genera impact real și sustenabil. România are un potențial uriaș și cred că acest program poate funcționa ca un catalizator al transformării manageriale. Mulțumim Președintelui Alianța Amb(r) Adrian Zuckerman pentru sprijinul său pentru dezvoltarea programului în România.”

Un element definitoriu al RPEP este transferul de know-how nu doar din experiența americană, ci și prin implicarea unor români extraordinari aflați pe poziții înalte de management în companii internaționale, care împărtășesc bune practici și exemple de succes, oferind o perspectivă globală adaptată la realitățile din România.

Programul RPEP își are rădăcinile în dezbaterile strategice de la Summitul RePatriot 2018 de la Alba Iulia, când a fost lansată ideea creșterii competitivității României prin adoptarea unor standarde de excelență validate internațional. O Românie mai bună se construiește cu organizații mai performante.

Următorul moment important al acestei inițiative va fi Gala Premiilor RPEP, care va avea loc pe 2 octombrie, în cadrul RePatriot Summit, când vor fi recunoscute organizațiile care au demonstrat angajament și rezultate remarcabile în direcția excelenței operaționale.

Programul este coordonat în România de Fundaţia Naţională a Tinerilor Manageri -FNTM, fondată în 1996, cu scopul de a promova şi dezvolta cultura managerială modernă în societatea românească, în spiritul economiei de piaţă și al valorilor occidentale.