Brokerii de credite atrag atenția că majorarea IRCC va avea un impact considerabil asupra bugetelor familiale. Specialiștii au explicat că nu se întrevede o scădere a dobânzilor în viitorul apropiat.

„Este o creştere semnificativă. Va avea un impact foarte mare la ratele oamenilor. Şi nu se preconizează în viitorul apropiat nicio scădere”, avertizează Irina Ştefan, broker de credite, potrivit Observator.

Un exemplu concret arată că, pentru un credit de 100.000 de euro (aproximativ 500.000 de lei), pe 30 de ani, rata lunară va crește de la 3.513 lei la 3.678 lei. Diferența de 165 de lei se adaugă altor majorări din ultimii ani, ceea ce face povara financiară și mai greu de gestionat.

Creșterea IRCC nu afectează doar împrumuturile existente. Pentru cei care intenționează să acceseze un credit nou, gradul de îndatorare va fi calculat la dobânda variabilă. Acest lucru înseamnă că valoarea maximă a creditului accesibil va fi mai mică, chiar dacă produsul ales are dobândă fixă pentru primii ani.

„Asta înseamnă pentru ei că gradul de îndatorare, fiind calculat la dobânda variabilă, pentru ei înseamnă un credit mai mic pe care îl pot obţine. Chiar dacă dobânda fixă e cea pe care o vor avea în primii ani, totul se calculează la dobânda variabilă în ceea ce priveşte gradul de îndatorare”, explică un specialist în domeniu.

Mulți clienți aleg refinanțarea pentru a reduce ratele lunare. Unii au reușit să treacă la dobânzi fixe prin acte adiționale încheiate direct la banca unde au creditul, fără costuri suplimentare.

„Inclusiv dobânzile fixe vor avea mici variaţii de creştere. Dar creşterea nu este atât de mare. Şi este oricum sub nivelul inflaţiei curente”, afirmă Claudiu Trandafir, broker de credite.

Totuși, băncile au început să limiteze aceste opțiuni. Dobânzile fixe au urcat și ele, ajungând la 5,15% – 5,20% la unele instituții, iar perioada de garantare a scăzut, în unele cazuri, la doar doi ani.

În prezent, cele mai competitive dobânzi fixe se situează între 4,70% și 4,80%, însă acestea sunt oferite pe termene mai scurte. Specialiștii spun că băncile evită să mai garanteze predictibilitate pe perioade lungi, din cauza incertitudinilor economice.

În același timp, doar 0,4% dintre românii cu credite ipotecare au ales să-și transfere împrumutul la altă bancă, ceea ce arată că sute de mii de clienți continuă să plătească mai mult decât ar fi necesar.