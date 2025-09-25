Datele au fost preluate de la Institutul Național de Statistică (INSEE) și arată o creștere de 70,9 miliarde de euro față de primul semestru, datorită în principal majorării datoriilor statului cu 64,3 miliarde de euro.

Franța se situează pe locul al treilea în zona euro ca pondere a datoriei publice, după Grecia și Italia. Totuși, țara se află pe primul loc la deficitul bugetar, estimat pentru acest an la 5,4% din PIB, mult peste pragul european de 3% necesar pentru stabilizare, conform Les Echos.

Creșterea datoriei survine într-un context social tensionat. Sindicatele au anunțat o nouă mobilizare pentru proteste, nemulțumite de întâlnirea recentă cu prim-ministrul Sebastien Lecornu.

Acesta încă nu și-a format guvernul, la două săptămâni de la nominalizare, și nu a prezentat încă intențiile privind bugetul național. Lecornu trebuie să transmită proiectul de buget Adunării Naționale până la jumătatea lunii octombrie, pentru ca deputații să adopte legea înainte de sfârșitul anului.

Deficitele continue ale Franței, acumulate încă din 1975, au fost urmate de creșterea neîntreruptă a datoriei publice începând cu sfârșitul anilor 1990. După 2019, datoria a crescut mai rapid decât în alte state europene, din cauza măsurilor costisitoare de susținere economică și a creșterii economice mai reduse decât prognoza guvernamentală.

Agenția Fitch a redus ratingul suveran al Franței în septembrie și estimează că datoria națională va ajunge în 2027 la 121% din PIB. Împrumuturile devin tot mai costisitoare, pe fondul dobânzilor în creștere pe piețele financiare, accentuate după dizolvarea parlamentului în iunie anul trecut.

Amintim că pensiile din Franța sunt supuse începând cu luna septembrie unui nou calcul al ratei de reținere la sursă, aplicat automat de administrația fiscală. Această schimbare poate influența direct suma netă încasată de pensionari și are un impact semnificativ asupra veniturilor lunare, motiv pentru care este important ca beneficiarii să înțeleagă modul de funcționare al mecanismului.

În Franța, impozitul pe pensii este colectat direct prin sistemul de reținere la sursă, iar rata folosită pentru acest calcul este revizuită anual în funcție de veniturile declarate în primăvara precedentă. În septembrie 2025, autoritățile fiscale vor aplica un procent nou, stabilit pe baza veniturilor obținute în 2024.

Această actualizare poate modifica valoarea netă a pensiei. Pentru unii beneficiari, pensiile lunare pot scădea dacă procentul de reținere crește, în timp ce alții pot observa o majorare a pensiei nete dacă rata aplicată va fi diminuată. Schimbarea îi afectează în special pensionarii aflați la început de drum, care nu au încă un procent personalizat. Aceștia vor vedea recalculată automat rata în funcție de noua situație fiscală.

Măsura se aplică, de asemenea, cuplurilor căsătorite sau unite prin parteneriat civil. Începând cu 2025, fiecare membru al cuplului va avea un procent individual, cu excepția situației în care s-a solicitat menținerea unei rate comune.