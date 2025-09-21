Datele colectate de Autoritatea Europeană pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) arată că 1 din 5 europeni riscă deja să trăiască în sărăcie la vârsta pensionării, iar femeile se află într-o situație și mai vulnerabilă, cu un risc cu 30% mai ridicat. În următorii 40 de ani, se estimează că vor exista doar 1,5 angajați pentru fiecare pensionar, ceea ce ar putea pune presiune suplimentară asupra sistemului de pensii.

Sistemul actual european ar putea deveni tot mai costisitor, din cauza creșterii speranței de viață și a scăderii natalității. În schimb, țările nordice se află într-o situație mai favorabilă, datorită modelului mixt de pensii, care include fonduri de stat, fonduri ocupaționale și investiții în produse private de pensii.

„1 din 5 europeni este deja în pericol să trăiască în sărăcie la vârsta pensionării. Un procent ridicol de mare, sincer. Și dacă ne uităm la femei, acestea au un risc cu 30% mai mare. Unele țări sunt deja acolo. Și asta este nesustenabil”, a susținut șefa EIOPA, Petra Hielkema.

EIOPA propune reforme inspirate din modele aplicate în țări precum Italia, Polonia și Marea Britanie, unde angajații sunt automat incluși în fondurile de pensii, cu posibilitatea de a renunța în mod conștient. Această abordare ar putea crește economiile pentru pensii și ar putea contribui la securitatea financiară a viitorilor pensionari.

Pe lângă recomandările EIOPA, Comisia Europeană urmează să lanseze în următoarele luni o serie de recomandări suplimentare legate de pensii și conturi de economii, pentru a sprijini cetățenii în pregătirea financiară pentru bătrânețe.

„Automat vei fi inclus în fondurile de pensii dacă lucrezi. Dacă nu vrei asta, trebuie să ieși în mod conștient. Mecanismul funcționează și duce la mai multe economii pentru pensii”, a mai spus șefa Autorității Europene pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale.

În prezent, a spus ea, oamenii ar putea opta pentru o pensie ocupațională, dar inerția face ca puțini să o facă.

„Se presupune că inerția va funcționa și în sens invers”, a spus șefa EIOPA, ceea ce înseamnă că puțini oameni ar renunța la această opțiune.

Acolo unde este implementat, mecanismul funcționează și determină mai multe persoane să economisească prin intermediul locului de muncă pentru pensie, a spus ea.

Ideea este de a avea „ceva care să fie disponibil și pentru persoanele care lucrează pe cont propriu sau care sunt lucrători temporari, pentru a se asigura că și ei pot economisi pentru viitor”, a adăugat Petra Hielkema.

În cele din urmă, guvernele naționale trebuie să lanseze astfel de reforme, iar tema pensiilor este una explozivă din punct de vedere politic.

Guvernul francez al lui François Bayrou a pierdut sprijinul socialiștilor atunci când lucrătorii și angajatorii nu au reușit să ajungă la un acord privind reformele pensiilor. În această vară, cancelarul german Friedrich Merz a sugerat tinerilor să economisească pentru pensie, provocând o reacție negativă din partea sindicatelor, care au apărat sistemul public de pensii.

Cât de mult este în joc? În Germania, pensiile ocupaționale se ridică la 267 de miliarde de euro, în timp ce în Suedia – o țară cu o populație de opt ori mai mică decât Germania, dar unde aproape toată lumea are un fond de pensii – economiile pentru pensii ocupaționale se ridică la 516 miliarde de euro, sau 92% din PIB.

EIOPA (Autoritatea Europeană pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale) face parte din sistemul european de supraveghere financiară și este un organism independent cu sediul în Germania care oferă consiliere Comisiei Europene, Parlamentului European și Consiliului Uniunii Europene.

Principalele sale responsabilități vizează contribuția la stabilitatea sistemului financiar, asigurarea transparenței piețelor și produselor financiare, precum și protecția titularilor de polițe de asigurare și a membrilor și beneficiarilor sistemelor de pensii.