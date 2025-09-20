Andrey Novakov, europarlamentar bulgar, a declarat că este profund îngrijorat pentru situația din România, menționând că, pe 28 iulie, a primit o comunicare de la Comisia Europeană în care se lua în considerare posibilitatea suspendării plăților către țară. El a subliniat că aceste preocupări nu sunt doar o modalitate de a impresiona publicul român, ci reflectă realități economice și geopolitice: nu poți prospera dacă ai un vecin în dificultate, iar problemele României afectează și statele vecine.

Novakov a afirmat că ar dori ca România și partenerii săi să avanseze împreună, mai ales în contextul situației de securitate din regiune, amintind de minele de pe plajele Bulgariei și de prezența dronelor, care au impact și în România, și de implicarea avioanelor românești în misiuni de urgență. El a subliniat că, fiind parte din Schengen, România ar fi fost ajutată mai mult dacă ar fi făcut parte și din zona euro, iar impactul problemelor economice ale țării se resimte și asupra altor state.

În final, Novakov și-a exprimat speranța că noul guvern român va propune un plan care să evite suspendarea plăților, menționând că deficitul bugetar de aproape 10% reprezintă o lecție dură și că această situație nu a apărut brusc, ci a rezultat din acumularea de probleme trecute neobservate de instituții, multe dintre acestea fiind acum în proces de remediere.

„De la început trebuie să spun că sunt foarte îngrijorat pentru România. Pe 28 iulie am primit un e-mail, o scrisoare de la Comisia Europeană în care se menționa că se ia în considerare suspendarea plăților către România. Și spun asta pentru că sunt îngrijorat pentru România. Nu este o modalitate ieftină de a impresiona publicul român. Spun asta pentru că nu este posibil să fii bogat dacă ai un vecin sărac. Așadar, problemele voastre sunt și problemele noastre. Am dori să mergem mai departe „la pachet”, să mergem înainte, mai ales în contextul războiului. Pentru că minele plutesc pe plajele din Bulgaria, dronele aterizează pe nisip și știu că asta se întâmplă și în România. Avioanele de vânătoare românești sunt în aer pentru că au de îndeplinit unele sarcini de urgență. Așadar, suntem într-un pachet. Ne place sau nu, mie îmi place acum, mai ales de când suntem în Schengen și regret că nu faceți parte din zona euro. Pentru că astfel v-ar ajuta și mai mult în problemele voastre. Ne afectează și pe noi. Așa că eu chiar sper că noul guvern va propune un plan care să nu ne ducă la suspendarea plăților. Este o lecție foarte grea, un deficit bugetar de aproape 10% în România. Este ceva ce nu s-a întâmplat peste noapte, ce s-a întâmplat în fiecare zi și cumva a trecut neobservat la nivel de instituții. Avem multe lucruri care sunt puse în ordine chiar acum.”

Europarlamentarul a evidențiat că, din perspectiva securității, România și Bulgaria se situează în linia întâi a conflictului, resimțind direct consecințele războiului din Ucraina.

Andrey Novakov a spus că vede această perioadă ca pe o oportunitate, în special pentru țările care au reușit să își mențină capacitățile de producție și facilitățile industriale moștenite din perioada Tratatului de la Varșovia. El a explicat că atât Bulgaria, cât și România produc mult, iar piața există pentru aceste produse.

În plus, investițiile provenite din inițiative europene precum SAFE și Rearm Europe pot oferi economiilor lor șansa de a se dezvolta și de a valorifica această situație, deoarece, în opinia sa, aceste țări merită acest avantaj.

Novakov a subliniat că Bulgaria și România se află în prima linie a conflictului, fiind primele care și-au deschis casele pentru refugiații ucraineni și confruntându-se direct cu amenințările, inclusiv bombardamente, drone și mine care ating teritoriul și spațiul lor aerian.

„Consider că aceasta este o șansă, mai ales pentru țările noastre care au reușit să își păstreze capacitatea de producție și facilități de pe vremea Tratatului de la Varșovia. Bulgaria și România produc mult și, din păcate, există o piață pentru acestea. Investițiile care provin din inițiative europene precum SAFE și Rearm Europe reprezintă o șansă ca economiile noastre să crească și să profite de această situație. Pentru că eu cred că merităm asta. Bulgaria și România se află în prima linie. Noi suntem cei care ne-am deschis primii casele pentru refugiații ucraineni și continuăm să facem acest lucru. Noi suntem cei care ne confruntăm cu bombele, dronele și minele care cad pe coastele noastre care intră în spațiul nostru aerian, nu în alte țări.”

Andrey Novakov a afirmat că țările precum România și Bulgaria se confruntă cu cele mai mari amenințări și că ar trebui recompensate pentru curajul și generozitatea lor. El a explicat că, deși demonstrează solidaritate europeană, suportă costuri semnificative pentru acest lucru, menționând că Bulgaria a dat deja exemplu prin construirea unei fabrici de pulbere de pușcă, care va crea 1.000 de locuri de muncă și va genera venituri importante pentru economie, implicând sectoare precum industria oțelului, inovațiile, tehnologia de vârf și software-ul. Novakov a subliniat că speră ca România să urmeze exemplul, observând unele semnale pozitive privind investiții în fabrici cu dublă utilitate.

Oficialul bulgar a continuat, amintind experiența sa cu refugiații ucraineni și vizitele frecvente în Ucraina, dar a exprimat și îngrijorări mai profunde: cum poate fi învinsă o țară nucleară și ce lecții poate învăța Europa din istorie. Novakov a menționat că, deși președintele Federației Ruse nu va rămâne la nesfârșit, Rusia va continua să existe și că este necesar să se găsească modalități eficiente de a face față acestei realități, pentru a nu menține cetățenii într-o stare constantă de supraviețuire.

El a subliniat că negocierile se pot purta doar într-un anumit context, mai ales când pericolul este aproape, și a amintit că Europa nu a inițiat războaie din 1944, ci suportă costurile conflictelor externe. În acest context, reînarmarea este esențială, dar trebuie gândiți și pașii următori, a concluzionat Novakov în cadrul emisiunii Be EU.