Vremea se schimbă radical în România. Temperaturile scad cu 12 grade. Cod galben de vijelii și rafale de peste 90 km/h

Vremea se schimbă brusc în România după episodul de caniculă. Administrația Națională de Meteorologie a emis luni, 17 august, o informare de instabilitate atmosferică și răcire accentuată, valabilă până marți seara în majoritatea regiunilor. În numai 24 de ore, temperaturile maxime vor scădea cu 10-12 grade în vestul, centrul și nordul țării. În același timp, sunt în vigoare avertizări Cod galben de caniculă, iar pentru marți meteorologii anunță vijelii, rafale care pot depăși 90 km/h la munte și furtuni cu grindină.

România trece de la temperaturi de până la 37 de grade la o răcire accentuată în numai o zi. Informarea emisă de ANM vizează majoritatea regiunilor și este valabilă până marți seara.

Primele manifestări ale schimbării vremii sunt așteptate în noaptea de luni spre marți în regiunile vestice, unde vântul va începe să se intensifice.

Marți, intensificările se vor extinde în majoritatea regiunilor. Rafalele vor atinge în general 40-50 km/h, iar local vor depăși 60-70 km/h, în special în zona montană.

Schimbarea va fi însoțită de o scădere puternică a temperaturilor. În vestul, centrul și nordul țării, maximele de marți vor fi în general cu 10-12 grade mai mici decât cele de luni.

Temperaturile maxime din aceste regiuni vor ajunge la valori cuprinse între 20 și 28 de grade.

Răcirea va fi precedată și însoțită de episoade de instabilitate atmosferică.

În noaptea de luni spre marți, fenomenele vor apărea în Banat, Crișana și Maramureș.

Marți, instabilitatea atmosferică se va manifesta mai ales în Munții Apuseni și nordul Carpaților Orientali, dar sunt prognozate fenomene și pe arii restrânse în Transilvania și Moldova.

Vor fi averse torențiale, descărcări electrice și vijelii. Cantitățile de apă vor ajunge la 15-20 de litri pe metru pătrat, iar izolat pot depăși 20-25 de litri pe metru pătrat.

Meteorologii avertizează și asupra posibilității apariției grindinei de mici dimensiuni, cu diametrul de aproximativ 1-2 centimetri.

Pe lângă informarea meteorologică generală, ANM a emis pentru marți o atenționare Cod galben de intensificări ale vântului și vijelii.

Avertizarea vizează Maramureșul, Transilvania, Moldova, Oltenia, sud-vestul și nord-estul Munteniei, precum și nordul Dobrogei.

În aceste regiuni, vântul va avea viteze la rafală de 50-70 km/h, iar pe alocuri vor fi vijelii.

Situația va fi mai severă în zonele montane. La munte, în special la altitudini mari, rafalele vor depăși 80-90 km/h.

Prin urmare, într-un interval foarte scurt, o mare parte a țării va trece de la temperaturi caniculare la vânt puternic, furtuni și o răcire accentuată.

Răcirea nu va ajunge simultan în toate regiunile. În timp ce vestul, centrul și nordul țării vor avea marți temperaturi mult mai reduse, sud-estul va continua să se confrunte cu vreme caniculară.

ANM a emis o atenționare Cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat pentru județele Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Călărași, Ialomița, Brăila și Galați.

Avertizarea vizează și zona joasă a județului Buzău, zona continentală a județului Constanța și municipiul București.

În aceste zone, temperaturile maxime vor ajunge marți la 35-36 de grade.

Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală va atinge izolat pragul critic de 80 de unități.

Astfel, marți vor exista diferențe termice importante între regiunile României. În timp ce în vest, centru și nord maximele vor coborî până spre 20-28 de grade, în București și în mai multe județe din sud-est vor fi în continuare până la 36 de grade.

Schimbarea vremii vine după o zi cu temperaturi foarte ridicate în mare parte din țară.

Un Cod galben pentru temperaturi ridicate și disconfort termic a intrat în vigoare luni, 17 august, la ora 10:00 și este valabil pe parcursul întregii zile.

Avertizarea vizează Banatul, Crișana, Maramureșul, vestul și sud-vestul Olteniei, cea mai mare parte a Transilvaniei și nord-estul Moldovei.

În aceste regiuni sunt prognozate temperaturi deosebit de ridicate, cu maxime cuprinse între 33 și 37 de grade.

Cele mai ridicate valori sunt așteptate în Câmpia de Vest.

Contrastul dintre vremea de luni și cea de marți va fi pronunțat în special în regiunile vestice.

Luni, Câmpia de Vest se numără printre zonele cu cele mai ridicate temperaturi din țară, valorile putând ajunge la 37 de grade.

În regiunile vestice și în extremitatea de sud-vest va fi caniculă, iar disconfortul termic va fi ridicat. Pe arii restrânse, indicele temperatură-umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități.

Numai o zi mai târziu, în vestul, centrul și nordul țării, maximele vor scădea în general cu 10-12 grade și se vor situa între 20 și 28 de grade.

Schimbarea va fi însoțită de vânt puternic și, în anumite regiuni, de furtuni.

Prognoza ANM indică astfel două situații meteorologice foarte diferite pentru ziua de marți.

În vestul, centrul și nordul României va avea loc o răcire accentuată, iar vântul va sufla puternic. În zonele vizate de Codul galben sunt posibile vijelii cu rafale de până la 70 km/h, în timp ce la altitudini mari viteza vântului poate trece de 90 km/h.

În același timp, Bucureștiul și mai multe județe din sud și sud-est vor rămâne sub influența caniculei, cu temperaturi de 35-36 de grade și disconfort termic ridicat.

Instabilitatea atmosferică va aduce și averse torențiale, descărcări electrice și izolat grindină, ceea ce marchează o schimbare rapidă față de vremea foarte caldă din prima zi a săptămânii.