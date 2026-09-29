ANM anunță o schimbare a vremii. Cum va fi în România până pe 26 octombrie
Sursa: Capital.ro/Imagine generată cu ajutorul Inteligenței Artificiale (AI)
Administrația Națională de Meteorologie a actualizat prognoza pentru următoarele patru săptămâni. Octombrie începe cu valori termice sub cele obișnuite în unele zone ale țării și cu puține precipitații, însă situația se modifică pe parcursul lunii. Ultimele două săptămâni aduc un regim termic mai blând în mai multe regiuni, iar ploile revin, în general, la nivelurile normale pentru această perioadă.
Estimarea este realizată de Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF) și urmărește abaterile săptămânale ale temperaturii aerului și ale cantităților de precipitații în raport cu media perioadei 2006-2025. ANM precizează că acest tip de produs nu poate anticipa fenomenele extreme cu durată scurtă de manifestare.
Început de octombrie mai rece în est, centru și sud-est
Până pe 5 octombrie, diferențele dintre regiunile țării vor fi vizibile în special în ceea ce privește temperaturile. Estul, sud-estul și centrul României vor avea medii termice mai scăzute decât cele specifice perioadei.
Cea mai pronunțată abatere negativă este estimată în sud-est. În celelalte regiuni ale țării nu sunt anticipate diferențe importante față de normalul începutului de octombrie, temperaturile urmând să se mențină în jurul valorilor obișnuite.
Prima săptămână analizată se remarcă și prin lipsa precipitațiilor. ANM estimează cantități deficitare în toată România, iar cele mai mari diferențe față de normal sunt așteptate în vest, nord și centru.
Vreme diferită de la o regiune la alta între 5 și 12 octombrie
În a doua săptămână a intervalului, tabloul termic se schimbă. Vestul și sud-vestul vor avea temperaturi medii ușor peste cele caracteristice perioadei, în timp ce sud-estul va continua să înregistreze valori sub normal.
Pentru restul țării, estimarea nu indică abateri importante, temperaturile medii urmând să se situeze în jurul celor specifice primei jumătăți a lunii octombrie.
Regimul pluviometric rămâne însă deficitar. Între 5 și 12 octombrie sunt estimate cantități de precipitații ușor sub cele normale în cea mai mare parte a României.
Temperaturile urcă în vest la jumătatea lunii
O nouă modificare apare în intervalul 12-19 octombrie. Jumătatea vestică a țării va avea temperaturi medii ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă.
În restul României nu sunt anticipate abateri termice semnificative, valorile urmând să se mențină în jurul mediilor climatologice
Tot atunci dispare și deficitul de precipitații indicat pentru primele două săptămâni. Cantitățile de apă estimate de meteorologi vor fi, în general, apropiate de cele normale în toate regiunile țării.
Cum va fi vremea în ultima parte a intervalului
Pentru perioada 19-26 octombrie, estimarea indică temperaturi medii ușor peste cele normale în cea mai mare parte a României.
Sud-estul face excepție de la această tendință. Aici, temperaturile nu sunt estimate peste normal, ci apropiate de valorile caracteristice perioadei.
Nici în privința precipitațiilor nu sunt semnalate abateri importante pentru finalul intervalului analizat. Cantitățile vor fi, în general, apropiate de cele normale în majoritatea regiunilor.
Astfel, estimarea pentru octombrie conturează două etape distincte: un început cu temperaturi mai scăzute în est, centru și sud-est și cu deficit de precipitații, urmat de o perioadă în care vestul va avea valori ușor peste normal, iar spre finalul intervalului această tendință se va extinde în cea mai mare parte a țării.
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Sunt absolventă a Facultății de Jurnalism, Universitatea Hyperion. Deși, înainte să încep facultatea, mă visam la TV, pe parcurs am descoperit o pasiune tot mai mare pentru scris, așadar, în 2017, m-am alăturat site-ului Bugetul.ro. Acolo am lucrat timp de șapte ani, fiind locul unde am învățat și am acumulat experiență. Din iulie 2024, am acceptat provocarea de a mă alătura echipei Capital în calitate de editor, o „misiune” mai grea, dar nu imposibilă, alături de întreaga echipă cu care lucrez în fiecare zi.
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