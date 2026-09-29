Avertismentul lui Mugur Isărescu pentru România. „Dacă nu vom asigura aceste echilibre, nu vom putea asigura durabilitatea”

România poate continua procesul de apropiere de nivelul de trai din Occident numai dacă reușește să păstreze sub control echilibrele macroeconomice, avertizează guvernatorul BNR, Mugur Isărescu. El atrage atenția asupra politicilor care stimulează suplimentar economia în perioadele de creștere și subliniază că procesul de consolidare fiscal-bugetară este esențial pentru credibilitatea țării.

Guvernatorul Băncii Naționale a României a vorbit marți, la lansarea volumului „Sustenabilitatea financiară – de la deficite la convergenţă nominală”, despre condițiile necesare pentru ca România să își continue dezvoltarea economică și apropierea de standardele occidentale.

Mugur Isărescu a pus accentul pe menținerea echilibrelor macroeconomice, pe care le consideră necesare atât pentru un parcurs economic durabil, cât și pentru adoptarea monedei euro.

„Putem avea un parcurs de creştere economică care să ne asigure continuarea convergenţei spre standardul de viaţă occidental doar dacă avem mare grijă de echilibrele macroeconomice. Şi aş putea să repet această frază importantă. Dacă nu vom asigura aceste echilibre, nu vom putea asigura durabilitatea unui parcurs economic solid. Mai mult de atât, sustenabilitatea, şi doresc să subliniez acest lucru, este esenţială şi pentru adoptarea euro”, a declarat Mugur Isărescu.

Guvernatorul BNR a relatat și un episod petrecut în urmă cu mai mulți ani la nivelul Băncii Centrale Europene. Potrivit acestuia, o țară care își dorea să avanseze spre zona euro îndeplinea formal criteriile de convergență, însă existau semne de întrebare privind sustenabilitatea inflației și a deficitului bugetar.

„Am participat în urmă cu mai mulţi ani la o şedinţă a Consiliului General al Băncii Centrale Europene, în care o ţară doritoare să intre în zona euro şi-a prezentat criteriile de convergenţă nominală, toate îndeplinite pe hârtie. Şi preşedintele BCE-ului de atunci, Jean-Claude Trichet, a spus: „Aveţi doi indicatori care, după toate elementele nu vor rămâne, nu sunt sustenabili: inflaţia şi deficitul bugetar. Şi i-a amânat cu toată durerea pe care am văzut-o atunci pe faţa guvernatorului ţării, care dorea intrarea în zona euro, de fapt se cerea intrarea în ERM II, în mecanismul cursurilor de schimb”, a subliniat guvernatorul BNR.

Isărescu a atras atenția și asupra modului în care autoritățile răspund perioadelor de creștere sau scădere economică. În opinia sa, politicile macroeconomice trebuie folosite pentru atenuarea fluctuațiilor, nu pentru amplificarea acestora.

„Când se pierde din vedere faptul că fluctuaţiile inerente într-o economie de piaţă, fluctuaţiile inerente ale economiei trebuie atenuate de politicile macroeconomice, nicidecum alimentate, economia tinde să evolueze pe traiectorii bulversante pentru societate. Cu atât mai mult într-un context internaţional, cu numeroase incertitudini şi reaşezări geopolitice şi economice, aşa cum este contextul actual”, a precizat Mugur Isărescu.

Guvernatorul BNR a insistat asupra evitării politicilor prociclice. Acesta a explicat principiul printr-o comparație cu proverbul „Vara se face sania şi iarna trăsura”, susținând că stimulentele ar trebui păstrate pentru perioadele în care economia încetinește.

„Şi aş adăuga aici, să îmi amintesc şi eu şi dumneavoastră câte discuţii au fost pentru, să spun aşa, un cuvânt sau două cuvinte care par o păsărească în limbajul nostru: să nu avem politici prociclice. Evitaţi politicile prociclice. Evitaţi ca atunci când economia creşte să mai introduceţi stimulente în economie. Păstraţi exact ca în proverbul românesc «Vara se face sania şi iarna trăsura», păstraţi elementele de stimulent pentru perioadele în care economia, inerent, intră în descreştere. Probabil că nici noi, şi trebuie să recunoaştem aici, nu am încercat să explicăm mai bine această chestiune esenţială a politicilor într-o economie de piaţă. Ne-am oprit la acest barbarism prociclic, anticiclic şi am crezut că lumea înţelege rapid despre ce este vorba. Şi n-a fost aşa”, a mai declarat guvernatorul BNR.

Un alt punct abordat de Mugur Isărescu a fost consolidarea fiscal-bugetară. Guvernatorul consideră că acest proces are o importanță majoră pentru credibilitatea României și că politicile economice trebuie să fie predictibile și atent calibrate.