Euro în locul forintului. Ungaria își pregătește trecerea la moneda unică. Anunțul făcut de premierul Peter Magyar

Ungaria își conturează tot mai clar drumul către adoptarea monedei euro. Premierul Peter Magyar a indicat anul 2030 drept orizont pentru îndeplinirea criteriilor economice necesare, în timp ce guvernatorul Băncii Naționale a Ungariei, Mihály Varga, susține că prioritatea nu trebuie să fie o trecere rapidă la moneda unică, ci una care să fie un succes pentru economie.

Premierul Peter Magyar a declarat, în luna iunie, că Ungaria ar putea ajunge în jurul anului 2030 la îndeplinirea criteriilor de la Maastricht necesare pentru adoptarea euro. Una dintre cele mai dificile provocări va fi reducerea datoriei publice și readucerea finanțelor statului în parametrii ceruți pentru aderarea la zona euro.

Ungaria nu are însă, în prezent, o dată oficială stabilită pentru introducerea monedei euro, iar forintul nu participă încă la mecanismul european al cursurilor de schimb ERM II.

Pentru adoptarea monedei unice, un stat trebuie să îndeplinească mai multe criterii privind stabilitatea prețurilor, finanțele publice, dobânzile pe termen lung și stabilitatea cursului de schimb. Participarea la ERM II pentru cel puțin doi ani este, de asemenea, o condiție pentru intrarea în zona euro.

Subiectul a revenit în atenție joi, 10 septembrie, când guvernatorul Băncii Naționale a Ungariei, Mihály Varga, a vorbit despre pregătirile necesare pentru adoptarea monedei unice, la cea de-a 64-a Întâlnire Itinerantă a Economiștilor.

„Ne dorim o introducere a monedei euro cu succes, nu neapărat una rapidă, dar, bineînțeles, dacă este rapidă, nimeni nu va obiecta”, a declarat Mihály Varga.

Șeful băncii centrale a arătat că o adoptare reușită a euro presupune trei elemente importante: sprijinul populației, o strategie economică bine coordonată și o economie reală suficient de pregătită.

Potrivit datelor prezentate de Varga, aproximativ 80% dintre unguri susțin adoptarea monedei euro, însă numai 22% consideră că țara este deja pregătită pentru acest pas.

Varga a mai susținut că perspectiva aderării Ungariei la zona euro începe să fie reflectată și în așteptările investitorilor. Potrivit acestuia, piața evaluează în prezent la aproximativ 60% probabilitatea aderării țării.

Guvernatorul a avertizat însă că simpla introducere a monedei euro nu garantează succesul economic. Trecerea trebuie făcută astfel încât să susțină creșterea economică durabilă și procesul de convergență.

Raportul de convergență publicat de Banca Centrală Europeană în iunie arăta că Ungaria, alături de alte state UE care nu folosesc încă moneda unică, continuă să se confrunte cu obstacole în procesul de convergență. Legislația Ungariei nu este încă pe deplin compatibilă cu toate cerințele juridice necesare adoptării euro.