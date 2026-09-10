România, printre țările cu cele mai mari creșteri ale costurilor agricole. Ce arată datele Eurostat

Prețul mediu al producției agricole din Uniunea Europeană a înregistrat o nouă scădere în al doilea trimestru al anului 2026. Comparativ cu aceeași perioadă din 2025, prețurile au fost cu 5,8% mai mici, potrivit celor mai recente date publicate de Eurostat.

Evoluția marchează al treilea trimestru consecutiv în care prețul mediu al producției agricole din UE s-a redus de la un an la altul. Tendința apare în același timp cu o majorare a costurilor pentru o serie de bunuri și servicii utilizate în agricultură.

În perioada analizată, prețul mediu al inputurilor agricole care nu sunt asociate investițiilor a crescut cu 4,7%. În această categorie intră bunurile și serviciile consumate direct în activitatea agricolă, precum energia, îngrășămintele și furajele.

Datele Eurostat indică astfel o evoluție diferită între prețurile obținute pentru producția agricolă și cele plătite pentru o parte dintre factorii de producție. Prețurile inputurilor menționate au avut o perioadă de relativă stabilitate pe parcursul anului 2025 și până în primul trimestru al anului 2026, înainte de creșterea consemnată în trimestrul al doilea.

Reducerea prețului mediu al producției agricole nu a fost uniformă în toate statele membre. În al doilea trimestru al anului 2026, 20 de țări din Uniunea Europeană au raportat scăderi ale acestui indicator față de aceeași perioadă a anului anterior.

Cele mai importante reduceri au fost consemnate în Danemarca, unde prețurile au scăzut cu 17,2%, și în Irlanda, cu 16,2%. Letonia și Estonia au înregistrat fiecare o scădere de 14,5%, în timp ce în Luxemburg și Lituania diminuarea a fost de 14,2%.

La polul opus s-au aflat statele membre în care prețul mediu al producției agricole a crescut. Cele mai mari rate de majorare au fost raportate în Croația și Malta, cu câte 3,9%, urmate de Cipru, cu o creștere de 3,5%.

În timp ce prețurile producției agricole au avut evoluții diferite de la o țară la alta, costurile aferente inputurilor care nu sunt legate de investiții au urcat în toate statele membre ale Uniunii Europene.

Cele mai rapide majorări ale prețului mediu pentru factorii de producție care nu sunt asociați investițiilor au fost raportate în Lituania, unde creșterea a ajuns la 16,4%. România s-a situat pe următoarea poziție, cu o majorare de 11,7%.

Letonia a înregistrat, la rândul său, o creștere importantă, de 9,7%. Aceste evoluții au fost consemnate în trimestrul al doilea din 2026, prin comparație cu perioada similară din anul precedent.

Cele mai reduse creșteri ale prețurilor pentru inputurile care nu sunt legate de investiții au fost raportate în Ungaria și Portugalia, cu câte 1,2%. Malta a avut o majorare de 1,5%.

Datele provin din statisticile Eurostat referitoare la indicii prețurilor agricole. Indicatorii urmăresc evoluția prețurilor producției agricole, precum și a bunurilor și serviciilor utilizate în activitatea agricolă, fără a include în această categorie inputurile asociate investițiilor.

La nivelul principalelor produse agricole, unele dintre cele mai importante reduceri de preț au fost consemnate pentru lapte și cereale. Prețul mediu al laptelui în Uniunea Europeană a scăzut cu 16,6% între al doilea trimestru din 2025 și aceeași perioadă din 2026.

Cerealele au înregistrat, de asemenea, o diminuare a prețului mediu, de 5,6% în intervalul analizat. Evoluția acestor produse a contribuit la scăderea generală a prețului mediu al producției agricole la nivelul UE.

Pe partea de bunuri și servicii consumate în agricultură, energia și lubrifianții au avut o creștere semnificativă a prețului mediu. În al doilea trimestru al anului 2026, acesta a fost cu 22,0% mai mare decât în aceeași perioadă din 2025.

Și îngrășămintele și amelioratorii de sol s-au scumpit, prețul mediu al acestei categorii crescând cu 13,4% de la un an la altul.