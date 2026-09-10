Cifrele care dau peste cap clasamentul politic. Ce procente au PSD, PNL, AUR și USR

AUR se află pe primul loc în preferințele românilor pentru eventualele alegeri parlamentare, potrivit celui mai recent sondaj realizat de INSCOP Research pentru Informat.ro, în parteneriat cu Strategic Thinking Group.

Formațiunea este creditată cu aproape 40% dintre intențiile de vot exprimate de persoanele care au indicat o opțiune politică. Mai exact, potrivit datelor cercetării, AUR ar fi ales de 39,7% dintre respondenții care și-au exprimat preferința pentru un partid.

Pe următoarele poziții se află PSD, cu 18,7%, și PNL, cu 16,3%, cele două formațiuni fiind la o distanță considerabilă de prima clasată.

USR ocupă locul al patrulea în clasamentul intenției de vot, cu 9%. UDMR este indicat de 5,5% dintre respondenți, în timp ce SENS ajunge la 4,1%.

SOS România și POT sunt creditate fiecare cu câte 2,7% dintre opțiunile de vot exprimate. Un candidat independent este preferat de 1% dintre participanții la sondaj.

Diferențele dintre principalele formațiuni se mențin și atunci când sunt luați în calcul alegătorii care spun că sunt siguri că vor participa la alegeri și care au indicat o opțiune politică. În această categorie, AUR ajunge la 40,2% din intențiile de vot.

PNL este cotat cu 17,2%, în timp ce PSD înregistrează 16,4%. Astfel, cele două partide se află la mai puțin de un punct procentual distanță unul de celălalt în această categorie de alegători.

USR obține 11,4% dintre opțiuni, în timp ce UDMR și SENS sunt creditate fiecare cu câte 4,8%. Datele indică, astfel, o diferență de peste 20 de puncte procentuale între AUR și formațiunea aflată pe locul al doilea în rândul alegătorilor care declară că vor merge sigur la urne.

Cercetarea a urmărit și disponibilitatea românilor de a participa la alegerile parlamentare, printr-o întrebare referitoare la probabilitatea de a se prezenta la vot.

56,7% dintre participanții la sondaj au acordat nota 10 atunci când au fost întrebați cât de probabil este să participe la alegerile parlamentare. Răspunsul indică faptul că mai mult de jumătate dintre respondenți declară că sunt siguri că vor merge la urne.

La cealaltă extremă, 17,8% au ales nota 1, semnalând că nu intenționează să voteze. Restul răspunsurilor au fost repartizate între notele 2 și 9, în funcție de nivelul declarat de probabilitate de participare.

Un procent de 1,8% dintre cei intervievați nu au știut sau nu au dorit să răspundă la întrebarea referitoare la participarea la vot.

Sondajul a fost realizat de INSCOP Research în perioada 1-7 septembrie 2026, pentru Informat.ro, în parteneriat cu Strategic Thinking Group. Cercetarea reprezintă ediția a XIV-a a Barometrului Informat.ro – INSCOP Research.

Pentru realizarea studiului a fost utilizat un eșantion de 1.100 de persoane. Participanții fac parte din populația adultă neinstituționalizată a României, iar eșantionul este reprezentativ pentru această categorie.

Eroarea maximă admisă pentru sondaj este de ±3%, la un nivel de încredere de 95%. Datele privind intenția de vot sunt prezentate separat pentru persoanele care și-au exprimat o preferință politică și pentru alegătorii care declară că sunt siguri că vor participa la scrutin.