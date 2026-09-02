UDMR ar putea susține un guvern minoritar. Tanczos Barna spune ce variantă este exclusă

UDMR este pregătită să sprijine instalarea rapidă a unui nou guvern și analizează inclusiv susținerea parlamentară a unui Executiv minoritar condus de PSD. Tanczos Barna, ministrul interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, a prezentat miercuri, la Euronews, condițiile formațiunii. Participarea AUR la viitoarea majoritate este exclusă categoric. Decizia finală va fi luată după nominalizarea candidatului pentru funcția de premier.

Tanczos Barna a atras atenția că prelungirea interimatului împiedică funcționarea eficientă a Guvernului și le-a cerut partidelor parlamentare să identifice cât mai repede o formulă politică aptă să obțină voturile necesare învestirii unui nou Cabinet.

Ministrul interimar al Agriculturii consideră că actuala situație politică trebuie încheiată într-un termen cât mai scurt, deoarece instituțiile nu pot fi conduse eficient în aceste condiții.

„Cert este că această situație nu trebuie continuată mai departe. Eu, în calitate de ministru interimar la Agricultură, vă spun că nu se poate guverna așa. Nu se poate lucra eficient așa. Și această stare de guvernare prin interimare și prin miniștri interimari trebuie să înceteze în cel mai scurt timp posibil și cineva trebuie să formeze o majoritate”, a declarat Tanczos Barna la Euronews.

Reprezentantul UDMR a descris contextul drept unul neobișnuit pentru politica românească, dar a precizat că situații asemănătoare există în alte state europene, unde fragmentarea parlamentelor îngreunează formarea unor coaliții stabile.

UDMR este dispusă să examineze mai multe formule pentru constituirea unei majorități, inclusiv un nou acord între PSD și PNL sau alte înțelegeri între formațiunile parlamentare. Singurul scenariu respins categoric este cel în care AUR ar participa la majoritatea care susține viitorul Executiv.

Tanczos Barna a enumerat variantele politice posibile și a arătat că, din perspectiva UDMR, asocierea cu AUR ar reprezenta compromisul cel mai dificil de acceptat.

„Acum, care este compromisul mai mic? Un acord între PNL-PSD? Sau un compromis între PNL și alte formațiuni? Sau PSD-USR? Cu siguranță compromisul cel mai mare este să acceptăm noi o majoritate împreună cu AUR. Deci acesta este cel mai greu compromis posibil”, a afirmat Tanczos Barna.

Întrebat direct dacă participarea UDMR la o asemenea formulă politică este imposibilă, ministrul interimar al Agriculturii a răspuns fără echivoc:

„Imposibil. Eu cred că orice altceva este posibil pentru a asigura o guvernare pentru această țară”.

Tanczos Barna a respins și scenariul în care majoritatea ar fi alcătuită cu sprijinul unor parlamentari care au părăsit AUR.

UDMR nu a decis până în prezent ce formulă politică va sprijini, iar primul element care trebuie lămurit este, potrivit lui Tanczos Barna, identitatea candidatului pentru funcția de prim-ministru.

Configurația unei posibile majorități parlamentare va putea fi evaluată numai după desemnarea persoanei în jurul căreia ar urma să fie construit viitorul Cabinet.

Ministrul interimar a precizat că parlamentarii UDMR au analizat mai multe scenarii, dar nu au adoptat o hotărâre în lipsa unei nominalizări oficiale pentru postul de premier.

„În primul și în primul rând ar trebui să vedem un premier. Să știm în jurul cărui partid, în jurul cărei persoane se coagulează această majoritate. Am discutat, nu e un secret, ieri mai multe variante la ședința grupurilor reunite. Neavând o nominalizare, nu am luat nicio decizie”, a declarat Tanczos Barna.

Formațiunea condusă de Kelemen Hunor păstrează deschise aproape toate variantele de negociere, cu excepția unei majorități parlamentare din care să facă parte AUR.

„Dar, încă o dată, suntem dispuși să susținem aproape orice combinație între partide, între formațiunile politice, cu excepția variantei în care și AUR face parte din acea majoritate”, a spus el.

Între scenariile discutate se numără constituirea unui guvern în jurul PSD, inclusiv a unui Executiv condus de Sorin Grindeanu, dar și desemnarea unui premier tehnocrat sau independent. Tanczos Barna a confirmat că aceste formule pot fi analizate, fără să anunțe o hotărâre definitivă a UDMR.

Una dintre opțiunile pe care UDMR este pregătită să le evalueze presupune învestirea unui guvern minoritar condus de PSD, fără ca formațiunea lui Kelemen Hunor să primească automat portofolii și să intre în Executiv.

Tanczos Barna a explicat că acest scenariu ar putea deveni posibil dacă în Parlament ar fi adunate suficiente voturi pentru învestire, fără sprijinul AUR.

„Am putea susține, de exemplu, o variantă de guvern minoritar, teoretic, dacă se strâng suficiente voturi, fără AUR, pentru a instala un guvern condus de PSD. Este o variantă”, a afirmat Tanczos Barna.

Ministrul interimar a subliniat că UDMR ar putea vota învestirea unui asemenea Cabinet și, în același timp, să rămână în opoziție. Un vot acordat la instalarea guvernului nu ar presupune participarea formațiunii la guvernare și nici susținerea necondiționată a Executivului pe întreaga durată a mandatului.

„Susținerea unui guvern minoritar este o formulă politică aplicată de foarte multe ori în Parlament și în România și în alte țări. Nu înseamnă că ești la guvernare. Înseamnă că nu-ți asumi guvernarea și nu ești 100% cu acea echipă”, a explicat acesta.

Într-o asemenea configurație politică, UDMR ar urma să decidă separat, în funcție de conținutul fiecărui proiect, dacă votează inițiativele Guvernului sau se opune acestora.

„Poți să susții punctual anumite propuneri ale guvernului sau poți să le critici și să votezi împotrivă. Asta înseamnă că susții învestirea. Responsabilitatea de a da un guvern astăzi este una extraordinar de importantă”, a declarat ministrul.

Prioritatea UDMR este încheierea rapidă a perioadei de interimat, iar formațiunea este pregătită să contribuie la instalarea unui nou Cabinet chiar dacă soluția rezultată din negocieri va fi un guvern minoritar.

Tanczos Barna a declarat că parlamentarii UDMR vor sprijini o formulă capabilă să scoată România din actuala situație politică, pe care a calificat-o drept atipică și neproductivă.