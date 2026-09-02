Un moment important pe Drumul Expres Brăila–Galați. Ce au montat constructorii peste Siret

Lucrările la Drumul Expres Brăila – Galați au ajuns la un progres fizic de 97%, iar constructorul a montat miercuri ultima secțiune a tablierului metalic al noului pod peste râul Siret. Piesa are o greutate de 165 de tone și a fost ridicată și poziționată cu ajutorul unei macarale de mare tonaj.

Proiectul are o lungime de 10,76 kilometri și este realizat de constructorul român UMB Spedition. Potrivit directorului general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, lucrările urmează să fie finalizate în cursul anului 2026.

Montarea ultimei secțiuni reprezintă un pas important pentru realizarea structurii metalice a podului peste Siret. După poziționarea elementului, lucrările vor continua cu operațiunile necesare pentru finalizarea tablierului și a celorlalte componente ale infrastructurii. Cristian Pistol a anunțat pe rețelele sociale finalizarea acestei etape și a prezentat lucrările care mai trebuie executate la pod:

„DEx6 (Brăila-Galați): astăzi a fost montată ultima secțiune din tablierul metalic al noului pod peste Siret! Secțiunea, cu o greutate de 165 de tone, a fost ridicată și poziționată cu o macara de mare tonaj. După sudarea tablierului, urmează:

prinderea în lonjeroane, montarea hobanelor, așezarea dalelor prefabricate, cofrarea, armarea și monolitizarea dalelor prefabricate, așternerea hidroizolației, așternerea asfaltului,trasarea marcajelor și montarea semnalizării rutiere”, a transmis Cristian Pistol.



Ansamblul de poduri peste râul Siret are o lungime totală de 1.790 de metri și este parte a contractului pentru construcția Drumului Expres Brăila–Galați. Lucrările sunt realizate pe un traseu de aproape 11 kilometri, iar stadiul fizic al proiectului a ajuns la 97%.

După montarea ultimei secțiuni a tablierului metalic, constructorul trebuie să continue cu sudarea acestuia și cu operațiunile de consolidare și echipare. Printre etapele anunțate se numără prinderea în lonjeroane și montarea hobanelor, urmate de lucrările la dalele prefabricate.

Ulterior, sunt prevăzute cofrarea, armarea și monolitizarea dalelor prefabricate. În succesiunea lucrărilor sunt incluse și așternerea hidroizolației și a asfaltului.

Ultimele operațiuni menționate de reprezentanții CNAIR vizează trasarea marcajelor și montarea semnalizării rutiere. Aceste lucrări sunt necesare pentru finalizarea infrastructurii rutiere aferente proiectului.

Drumul Expres Brăila–Galați este realizat printr-un contract cu o valoare de 449,42 milioane de lei, fără TVA. Finanțarea este asigurată prin Programul Transport 2021–2027.

Potrivit informațiilor transmise de directorul general al CNAIR, stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la 97%, iar termenul indicat pentru finalizarea proiectului este anul 2026. Tronsonul are o lungime de 10,76 kilometri și include ansamblul de poduri peste râul Siret, cu o lungime de 1.790 de metri.