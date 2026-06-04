Undă verde și pentru lotul 3 Bălcăuți – Siret. Finanțare prin programul european SAFE

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) a respins ultimele contestații depuse împotriva atribuirii contractului pentru lotul 3 Bălcăuți – Siret al Drumului Expres Suceava–Siret, a anunțat directorul general al CNAIR, Cristian Pistol. Decizia permite semnarea contractului pentru ultimul tronson al proiectului finanțat prin programul european SAFE.

Potrivit lui Cristian Pistol, CNAIR a obținut o decizie definitiv favorabilă în procedura de achiziție publică. „Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a respins astăzi și ultimele 3 contestații formulate împotriva atribuirii contractului de proiectare și execuție a lotului 3 Bălcăuți – Siret al DEx Suceava–Siret”, a transmis el.

CNSC a menținut integral rezultatul stabilit de CNAIR și comunicat ofertanților pe 21 aprilie 2026. Astfel, CNAIR a câștigat toate cele 11 contestații formulate împotriva procedurilor de achiziție publică pentru cele trei loturi ale Drumului Expres Suceava–Siret.

„Undă verde și pentru lotul 3 (#Bălcăuți – #Siret) al DEx Suceava-Siret! Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a respins astăzi și ultimele 3 contestații formulate împotriva atribuirii contractului de proiectare și execuție a lotului 3, Bălcăuți – Siret al DEx Suceava – Siret, modernizare DN2 (România) și modernizare M19 (Ucraina)”, a precizat Pistol.

Câștigător desemnat este Asocierea FAR FOUNDATION SRL (lider) – AUTOMAGISTRAL PIVDEN SRL – LINCOR TRANS SRL. Valoarea totală a contractului pentru lotul 3, cu o lungime de 18,6 km, este de 1,22 miliarde lei, fără TVA. La aceasta se adaugă un sector de 1,45 km pentru modernizarea DN2 și un sector de aproximativ 15 km pentru modernizarea drumului național M19.

Lotul 3 include modernizarea a circa 15 km din M19, un drum național aflat pe teritoriul ucrainean, ceea ce face din proiect un obiectiv transfrontalier. Contractul poate fi semnat și după termenul limită de 31 mai 2026, impus de Comisia Europeană pentru proiectele finanțate prin programul SAFE.

DEx Suceava–Siret, în lungime totală de 55,7 km, va reprezenta axa principală care va conecta România cu Ucraina, cu rol dual civil și militar. Drumul face parte din arhitectura de mobilitate strategico-militară a Flancului Estic al NATO.

De asemenea, Cristian Pistol mai arată în mesajul său: „Putem afirma că acest drum expres este și o investiție în securitatea geopolitică și economică a României, prin intermediul instrumentului european dedicat dezvoltării capabilităților de apărare. Pentru țara noastră, fiecare km de drum expres construit în Bucovina istorică, de la Suceava la Siret reprezintă dezvoltare economică și mobilitate strategică într-o perioadă de transformări globale complexe”.

„Pentru a putea semna contractul de proiectare și execuție și pentru acest ultim lot al drumului expres Suceava-Siret este necesar ca Guvernul României să aprobe indicatorii tehnico-economici pentru modernizarea DN2 (România) și M19 (Ucraina), iar Ministerul Transporturilor să asigure creditele de angajament aferente”, a explicat Cristian Pistol.

Procedura CNSC este validată, echipele CNAIR sunt pregătite, iar finanțarea europeană prin SAFE a fost acceptată. Primele două loturi ale DEx Suceava–Siret, în lungime de 43 km, au contracte de proiectare și execuție semnate la 29 mai 2026.

În același timp, contractele pentru cele două loturi ale autostrăzii Pașcani – Suceava, lungime totală de 62 km, au fost semnate la 1 mai 2026 și vor fi finanțate prin SAFE. „CNAIR construiește drumuri de mare viteză pe Flancul Estic al NATO, iar România se apără inclusiv prin mobilitate și conectivitate strategică”, a încheiat Pistol.

Secțiunea 4 a autostrăzii Sibiu–Pitești, între Tigveni și Curtea de Argeș, se apropie de deschidere. Pe cei 9,86 km ai tronsonului, antreprenorul austriac PORR are mobilizați 435 de muncitori și 150 de utilaje.

În prezent, pe șantier se desfășoară mai multe tipuri de lucrări: așternerea pământului vegetal pe taluz, fundații de balast și mixturi asfaltice pe terasamente. La cele 12 poduri și pasaje de pe traseu se montează parapet metalic, rosturi de dilatație și stratul final de asfalt. Totodată, se instalează echipamentele pentru iluminatul rutier și sistemele ITS.

Tunelul Momaia, cu o lungime de 1.350 m, beneficiază de lucrări la instalațiile mecanice și electrice. La sensul giratoriu Tigveni a fost finalizată așternerea stratului asfaltic.

În perioada următoare, antreprenorul va demara programul de instruire a personalului CNAIR pentru monitorizarea, întreținerea și intervenția în tunelul Momaia. Acesta va fi dotat cu sisteme moderne pentru siguranța traficului, inclusiv detectarea și evacuarea fumului și a noxelor, sisteme de evacuare pentru persoane în caz de urgență și camere de monitorizare a circulației.

Dacă ritmul de lucru se menține, circulația pe secțiunea Tigveni – Curtea de Argeș ar putea fi deschisă anul acesta, cu aproximativ șase luni înainte de termenul contractual, februarie 2027.

Astfel, se va putea circula pe aproximativ 54 km din totalul de 122 km ai autostrăzii Sibiu–Pitești. Valoarea contractului pentru această secțiune este de 1,678 miliarde de lei, fără TVA. Proiectul este finanțat prin Programul Transport 2021–2027 (#PT).