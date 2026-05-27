Un nou tronson al Autostrăzii Transilvania s-ar putea deschide până la finalul anului. Pistol: Pe şantierele CNAIR se lucrează alert!

Din cuprinsul articolului Contestație respinsă pentru Lotul 1 al Autostrăzii Unirii

Stadiul fizic al secțiunii Suplacu de Barcău – Chiribiș, parte a Autostrăzii Transilvania, a ajuns la aproape 80%, existând șanse ca traficul să fie deschis până la finalul anului, a transmis miercuri directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol.

„Pe şantierele CNAIR se lucrează alert! Astăzi vă prezint stadiul Autostrăzii Transilvania (A3), secţiunea Suplacu de Barcău – Chiribiş. Stadiul fizic al întregii secţiuni se apropie de 80%. Pe cei 26,35 km ai acestei secţiuni, antreprenorul român (Construcţii Erbaşu) este mobilizat cu 610 muncitori şi 268 de utilaje. Stadiul avansat al lucrărilor la structurile critice din acest şantier maximizează şansele de deschidere a circulaţiei pe această secţiune până la finalul anului”, a notat Pistol.

Potrivit acestuia, la podul peste lacul de acumulare Suplacu de Barcău (km 6+655), stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la 97%.

„Se lucrează la vopsirea anticorozivă a elevaţiilor şi suprastructurii. Până la mijlocul lunii iunie se va finaliza aplicarea hidroizolaţiei poliuretanice pe Calea 2. Viaductul peste Valea Saldabagiului (km 14+386), în lungime de 320 m: stadiul fizic este de 85%. Se lucrează la aplicarea hidroizolaţiei poliuretanice, a primului strat de asfalt şi a parapeţilor direcţionali. Viaductele de la km 16+255 şi km 17+835, cu lungimi de 120 m şi respectiv 200 m: s-au finalizat plăcile de suprabetonare. Urmează să se aştearnă primul strat de asfalt şi să se monteze parapetul direcţional. Stadiile fizice sunt de 90%, respectiv 92%. În plus, antreprenorul a aşternut pe circa 16,2 km primele două straturi de asfalt şi lucrează la aşternerea stratului de uzură”, a adăugat el.

Contractul are o valoare de 884 de milioane de lei (fără TVA), iar finanțarea este asigurată prin Programul Transport (PT).

„Obiectivul nostru este ca anul acesta să deschidem circulaţia pe încă aproximativ 72 de km din A3, care se vor adăuga celor 132 km din Autostrada Transilvania (A3) pe care se circulă deja. Astfel, la finalul acestui an se va putea circula pe 204 km, din totalul celor aproximativ 269 km dintre Târgu Mureş şi Borş. Menţinem alert ritmul construcţiilor de drumuri de mare viteză. Este şansa dezvoltării economice a României!”, a transmis şeful companiei de drumuri.

Ionel Scrioșteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, a anunțat miercuri, 27 mai, într-o postare pe pagina sa de Facebook, respingerea unei contestații depuse împotriva câștigătorului desemnat pentru Lotul 1 al Autostrăzii Unirii. Lucrările vizează un traseu de 27 de kilometri lungime.

„𝗜̂𝗻𝗰𝗮̆ 𝗼 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗶𝗻𝗴𝗲𝗿𝗲 𝑺𝑨𝑭𝑬 – 𝑫𝒆𝒛𝒗𝒐𝒍𝒕𝒂𝒓𝒆 𝒔̦𝒊 𝒂𝒑𝒂̆𝒓𝒂𝒓𝒆 Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a respins contestația depusă împotriva câștigătorului desemnat pentru proiectarea și construirea 𝗟𝗼𝘁𝘂𝗹𝘂𝗶 𝟭 𝗧𝗮̂𝗿𝗴𝘂 𝗡𝗲𝗮𝗺𝘁̦ (𝗠𝗼𝘁̦𝗰𝗮) – 𝗧𝗮̂𝗿𝗴𝘂 𝗙𝗿𝘂𝗺𝗼𝘀 al 𝗔𝘂𝘁𝗼𝘀𝘁𝗿𝗮̆𝘇𝗶𝗶 𝗧𝗮̂𝗿𝗴𝘂 𝗡𝗲𝗮𝗺𝘁̦ – 𝗜𝗮𝘀̦𝗶 – 𝗨𝗻𝗴𝗵𝗲𝗻𝗶 (𝗨𝗻𝗶𝗿𝗶𝗶) 𝗔𝟴 Astfel, CNIR poate semna contractul cu constructorul desemnat, fiind vorba de Asocierea SA&PE Construct SRL (Lider) -Tehnostrade- Spedition UMB- Euro-Asfalt. Lucrările prevăzute pentru acest lot sunt: 27 km lungime traseu

36 poduri și pasaje, ce însumează o lungime totală de 8,5 km

4 tuneluri, cu o lungime totală de 1,7 km

3 noduri rutiere: 1) Nod rutier Moțca DN4, 2) Nod rutier Pașcani DJ208 și 3) Nod rutier Târgu Frumos DN28B Durata contractuală este de 46 luni, din care 10 luni pentru etapa de proiectare și 36 luni pentru etapa de execuție. Valoarea ofertei câștigătoare este de 4,87 miliarde lei, fără TVA, iar sursa de finanțare va fi prin Programul Security Action for Europe (SAFE), finanțare aprobată de Comisia Europeană pentru infrastructură duală (civilă și militară)”, a transmis secretarul de stat.

Cele patru loturi ale Autostrăzii Unirii A8 aflate în administrarea Companiei Naționale de Investiții Rutiere (CNIR) au fost predate câștigătorilor desemnați în urma licitațiilor.

Ultimul lot montan al tronsonului, Grințieș–Pipirig, a fost atribuit asocierii SA&PE Construct – Spedition UMB, companie care a câștigat și alte două loturi de pe A8. Cel de-al patrulea lot din secțiunea gestionată de CNIR, Joseni–Ditrău, a fost adjudecat de o asociere condusă de Danlin XXL.

Pe cele patru loturi sunt prevăzute 180 de poduri și viaducte, precum și 38 de tuneluri.

Celelalte patru loturi, amplasate câte două de o parte și de alta a sectorului montan, sunt gestionate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). În prezent, lucrări se desfășoară doar pe lotul Târgu Mureș – Miercurea Nirajului, unde progresul a ajuns la aproape 40% la un an de la debutul șantierului.

La celălalt capăt, pe tronsonul Târgu Neamț – Moțca, lucrările sunt practic abandonate, stadiul fiind sub 10%, potrivit sursei citate. Totodată, pe secțiunea Miercurea Nirajului – Sărățeni (23 km), proiectul tehnic trebuie finalizat înainte de începerea execuției.

În cazul lotului Pipirig – Leghin / Târgu Neamț, lucrările nu au fost încă demarate, asocierea SA&PE Construct – UMB Spedition având la dispoziție un an pentru proiectare și trei ani pentru execuția segmentului.