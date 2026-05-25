Dezvoltarea rețelei naționale de transport de mare viteză înregistrează progrese majore, conform datelor oficiale oferite de autorități privind Autostrada Moldovei, cunoscută ca A7, alături de viitorul drum expres conceput să lege municipiile Brăila și Buzău.

Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, a publicat luni, 25 mai 2026, imagini noi de pe șantierul lotului trei al A7, cuprins între Răcăciuni și Bacău. Șeful instituției de stat a precizat că pe cei aproximativ douăzeci și doi de kilometri ai lotului, antreprenorul român este mobilizat exemplar cu o mie cinci sute de muncitori și șase sute de utilaje grele pentru a recupera decalajele cauzate de ploile torențiale.

Oficialul a explicat că stadiul fizic global se apropie în prezent de pragul de șaptezeci și cinci la sută, lucrându-se extrem de intens la poduri și terasamente. Asfaltul este așternut în proporție de peste șaptezeci la sută, o evoluție similară înregistrându-se la montarea parapetului metalic, în timp ce sistemele inteligente de transport de tip ITS sunt deja în lucru.

În plus, directorul CNAIR a arătat că cea mai complexă structură din acest șantier, podul de la kilometrul optzeci și trei, lung de peste un kilometru, are un progres fizic de peste șaizeci la sută, montarea tablierului metalic fiind în plină derulare.

Cristian Pistol a adăugat că la sfârșitul lunii august se va deschide oficial circulația rutieră de la Adjud la Bacău pe șaizeci de kilometri, sector ce se va adăuga rețelei pe care se circulă în prezent de la București la Adjud. Valoarea totală a contractului depășește un miliard și jumătate de lei, fără TVA, finanțarea fiind asigurată prin PNRR.

„Imagini de pe șantierul lotului 3 (Răcăciuni – Bacău) al autostrăzii a A7 (Autostrada Moldovei)! Pe cei aproximativ 22 km ai acestui lot, antreprenorul român (UMB Spedition) este mobilizat cu aproximativ 1.500 de muncitori și 600 de utilaje pentru a recupera decalajele survenite ca urmare a ploilor torențiale din ultimele două săptămâni, care au inundat mai multe sectoare din șantier. Stadiul fizic se apropie de 75% și se lucrează intens la poduri (suprastructuri) și terasamente. Asfaltul este așternut în proporție de peste 70%, ca și parapetul metalic, iar sistemele ITS sunt în lucru. Cea mai complexă structură din acest șantier, podul de la km 83+800, în lungime totală de 1,300 km, a atins un stadiu fizic de peste 60% și se lucrează intens la montarea tablierului metalic. La sfârșitul lunii august 2026 se va deschide circulația de la Adjud la Bacău pe încă 47,10 km care se vor adăuga celor 250 km pe care se circula în momentul de față, de la București la Adjud. Valoarea contractului pentru construcția lotului Răcăciuni-Bacău este de 1,673 miliarde lei (fără TVA), iar sursa de finanțare este asigurată prin PNRR”, este mesajul postat de Cristian Pistol pe Facebook, luni după-amiază.

Vești bune vin și din sectorul conexiunilor rapide, unde președintele Consiliului Județean Brăila, Francisk Iulian Chiriac, a anunțat, tot luni, emiterea acordului de mediu pentru drumul expres Brăila-Buzău.

Liderul administrației locale a subliniat că acest proiect major va asigura direct legătura județului cu Autostrada A7, vizând realizarea unei arterer moderne cu o lungime de o sută doisprezece kilometri, demersul constituind un pas extrem de concret și important pentru dezvoltarea regională.

Președintele CJ Brăila a explicat că noua șosea rapidă va aduce legături rapide, trafic sigur, timp prețios câștigat în deplasări și un acces îmbunătățit pentru cetățeni, firme și transportatori.

În viziunea sa, investitorii aleg zonele cu infrastructură solidă, unde marfa circulă rapid, motiv pentru care acest drum expres este considerat absolut vital deoarece leagă Brăila de București și Moldova, aducând noi locuri de muncă și bani în economia locală.

În final, oficialul brăilean a criticat atacurile politice la adresa proiectului, exprimându-și regretul că unii oameni aleg să arunce cu noroi în loc să sprijine dezvoltarea. Chiriac a concluzionat că interesul brăilenilor trebuie să fie mai important decât mizele politice ale celor care muncesc, promițând că va face tot ce este posibil ca lucrările să meargă înainte fără blocaje.