Victor Negrescu acuză un parteneriat PNL-AUR după întâlnirile dintre Ilie Bolojan și George Simion: Confirmă parteneriatul prin care se menține la putere

Europarlamentarul PSD Victor Negrescu susține că întâlnirile dintre liderul PNL, Ilie Bolojan, și președintele AUR, George Simion, confirmă existența unui parteneriat politic între cele două formațiuni. Reacția vine după ce Bolojan a recunoscut că s-a întâlnit de două ori în acest an cu liderul AUR, dar a precizat că discuțiile nu au reprezentat negocieri politice.

Victor Negrescu afirmă că întâlnirile dintre Ilie Bolojan și George Simion contrazic poziția publică exprimată de PNL în ultimii ani față de AUR.

Europarlamentarul PSD susține că aceste discuții reprezintă dovada unui parteneriat prin care premierul își menține funcția, iar AUR susține politic măsurile adoptate de Guvern.

„Negocierile secrete ale lui Ilie Bolojan cu George Simion confirmă parteneriatul PNL cu AUR prin care acesta se menţine la putere. Întâlnirile ascunse ale şacalilor politicii româneşti dovedesc caracterul şi lipsa de consistenţă a liderului liberal şi încalcă chiar declaraţiile PNL prin care spuneau că nu vor colabora cu acest partid”, a transmis Victor Negrescu.

Acesta consideră că nu poate exista un discurs public împotriva extremismului, în timp ce, în practică, sunt construite majorități politice sau sunt purtate discuții care ar avea rolul de a asigura supraviețuirea politică.

Victor Negrescu afirmă că partenerii europeni și societatea civilă nu ar trebui să ignore aceste întâlniri și susține că ele reprezintă încă un argument pentru care Ilie Bolojan nu ar fi trebuit să conducă o coaliție proeuropeană.

„AUR girează astfel politica lui Ilie Bolojan de tăieri. Românii au nevoie de consecvenţă între vorbe şi fapte, iar Ilie Bolojan a minţit încă o dată românii cu privire la un subiect extrem de important”, a declarat europarlamentarul PSD.

Miercuri seară, la Digi24, Ilie Bolojan a confirmat că s-a întâlnit de două ori în acest an cu George Simion, însă a respins categoric existența unor negocieri politice.

Premierul interimar a explicat că a încercat să păstreze o relație instituțională și civilizată cu liderii tuturor formațiunilor parlamentare, indiferent de apartenența lor politică.

„Cred că anul acesta m-am întâlnit cu domnul Simion, cred că de două ori. Eu, în condiţiile în care, în plan parlamentar, în plan uman, oameni vor să discute cu tine, au voturi în spate, reprezintă categorii de cetăţeni care au votat, am căutat să nu jignesc oameni şi să am o relaţie civilizată. Asta am făcut şi cât am fost preşedintele Senatului, asta am făcut şi în această perioadă şi cu toţi cei, de exemplu, care sunt în Senat, cu liderii de grup, cu cei care erau vicepreşedinţi, am căutat să am o relaţie civilizată, pentru că asta ţine de respectul între oameni şi de respectul pentru românii care votează”, a declarat Ilie Bolojan la Digi24.

Liderul PNL a precizat că discuțiile cu George Simion au fost generale și au vizat perspectivele politice, fără a avea caracterul unor negocieri.

„Pur şi simplu un schimb de opinii”, a spus Bolojan.

Acesta a adăugat că, din câte își amintește, întâlnirile nu au avut loc înaintea votului pentru învestirea Guvernului Veștea, însă nu a oferit alte detalii privind data exactă sau conținutul discuțiilor.

Amintim că, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a susținut în repetate rânduri că Ilie Bolojan își păstrează funcția de premier deoarece beneficiază de susținerea AUR în Parlament.