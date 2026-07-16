CNIR are undă verde pentru marile proiecte rutiere. Ce se întâmplă cu autostrăzile A3 și A8

Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) are bugetul aprobat de Guvern pentru perioada următoare, după cum a anunțat Horațiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.

Oficialul a transmis că fondurile alocate vor susține dezvoltarea companiei și gestionarea unui portofoliu de proiecte de infrastructură rutieră estimat la aproximativ 10 miliarde de euro.

„CNIR trece la următorul nivel! Astăzi am aprobat în Guvern bugetul Companiei Naționale de Investiții Rutiere (CNIR), compania creată pentru a aduce un nou ritm marilor proiecte de autostrăzi și drumuri expres din România și unul dintre jaloanele asumate prin PNRR”, a transmis Horațiu Cosma.

Potrivit secretarului de stat, bugetul aprobat oferă companiei resursele necesare pentru dezvoltarea activității și pentru gestionarea investițiilor aflate în pregătire sau în execuție. El a precizat că valoarea portofoliului de proiecte administrat de CNIR este de aproximativ 10 miliarde de euro, sumă care urmează să crească în anii următori.

Pentru investițiile programate în acest an sunt prevăzute fonduri de aproape 1 miliard de lei. Din această sumă, 600 de milioane de lei provin din fonduri europene nerambursabile, iar 455 de milioane de lei sunt alocate prin Instrumentul SAFE.

„Bugetul aprobat asigură resursele necesare pentru dezvoltarea companiei și pentru gestionarea unui portofoliu de proiecte de aproximativ 10 miliarde de euro, care va crește în următorii ani. Pentru investițiile din acest an sunt prevăzute fonduri de aproape 1 miliard de lei, dintre care 600 de milioane de lei din fonduri europene nerambursabile și 455 de milioane de lei prin Instrumentul SAFE”, mai transmite oficialul.

Horațiu Cosma a subliniat că activitatea companiei începe să producă rezultate prin proiecte concrete de infrastructură. Printre acestea se află primul obiectiv pe care CNIR urmează să îl inaugureze, pe Autostrada Transilvania A3.

„Mai important decât cifrele este însă faptul că CNIR începe să livreze rezultate concrete:

Va inaugura în acest an primul său proiect, pe Autostrada Transilvania A3, înainte de termenul contractual;

A deschis primul șantier pe sectorul montan al Autostrăzii Unirii A8;

Pregătește începerea lucrărilor pe celelalte loturi montane ale A8 și pe Drumul Expres Brăila – Focșani;

În ultimele săptămâni a semnat trei contracte importante pe sectorul moldovean al A8, între Târgu Neamț, Iași și Ungheni, inclusiv pentru primii kilometri de autostradă care vor fi construiți în Republica Moldova”, a precizat secretarul de stat.

Potrivit acestuia, compania a început deja să gestioneze proiecte importante pentru extinderea rețelei de autostrăzi și drumuri expres. În perioada următoare sunt prevăzute noi etape pentru lucrările de pe Autostrada Unirii A8, dar și pentru alte investiții majore aflate în pregătire.

Secretarul de stat a arătat că obiectivul principal al CNIR este creșterea eficienței în implementarea proiectelor de infrastructură rutieră și accelerarea etapelor necesare pentru construirea autostrăzilor și drumurilor expres.

„CNIR a fost creată pentru a aduce mai multă eficiență, mai multă corectitudine și mai multă viteză în implementarea marilor proiecte de infrastructură. După doar un an și jumătate de activitate efectivă, vedem deja primele rezultate în teren”, a transmis Horațiu Cosma.

Compania Națională de Investiții Rutiere a fost înființată ca entitate responsabilă pentru dezvoltarea unor proiecte majore de infrastructură, distinct de activitatea desfășurată de administratorul actual al rețelei naționale de drumuri.

Prin bugetul aprobat de Guvern, CNIR are prevăzute fonduri pentru continuarea activităților de pregătire și implementare a investițiilor asumate, inclusiv proiecte finanțate prin fonduri europene și mecanisme de finanțare dedicate dezvoltării infrastructurii.