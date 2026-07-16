UE accelerează finanțarea pentru tehnologiile de apărare. Un nou program de 115 milioane de euro va sprijini IMM-urile și start-up-urile

Uniunea Europeană face un nou pas pentru consolidarea industriei de apărare. Comisia Europeană a salutat acordul politic dintre Parlamentul European și Consiliu privind lansarea Programului pentru inovare agilă și rapidă în domeniul apărării (AGILE), un instrument de finanțare de 115 milioane de euro care va susține dezvoltarea și introducerea pe piață a tehnologiilor inovatoare. Programul este destinat în special IMM-urilor, start-up-urilor și companiilor aflate în expansiune și ar urma să devină operațional de la începutul anului 2027.

Comisia Europeană a anunțat că Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene au ajuns la un acord politic privind Programul pentru inovare agilă și rapidă în domeniul apărării (AGILE), un nou mecanism prin care Uniunea dorește să accelereze transformarea tehnologiilor inovatoare în produse utilizabile de statele membre.

Noul instrument de finanțare, propus de Comisie în luna martie 2026, beneficiază de un buget de 115 milioane de euro și are ca obiectiv reducerea timpului necesar pentru dezvoltarea, testarea și introducerea pe piață a tehnologiilor emergente din domeniul apărării.

„Comisia Europeană salută acordul politic la care au ajuns Parlamentul European şi Consiliul cu privire la Programul pentru inovare agilă şi rapidă în domeniul apărării (AGILE), pentru a aduce tehnologia disruptivă de apărare din laborator pe teren cu o viteză record.”

Potrivit Comisiei Europene, AGILE este conceput pentru a accelera dezvoltarea și testarea tehnologiilor considerate disruptive, care pot schimba modul în care sunt abordate domeniul apărării și securității.

Printre domeniile vizate se numără inteligența artificială, tehnologiile cuantice, sistemele autonome și dronele, dar și alte soluții inovatoare dezvoltate atât pentru uz militar, cât și prin adaptarea unor tehnologii civile.

Accentul va fi pus pe sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii, a companiilor nou-înființate și a celor aflate în proces de extindere, considerate principalele surse de inovare în acest sector.

Comisia Europeană: „Acordul de astăzi va permite lansarea AGILE încă de la începutul anului 2027”

Executivul european apreciază că rapiditatea cu care instituțiile europene au ajuns la un acord demonstrează importanța pe care o acordă consolidării capacităților industriale de apărare.

„Acordul de astăzi va permite lansarea AGILE încă de la începutul anului 2027, contribuind la livrarea rapidă către statele membre şi ţările asociate a produselor emergente şi disruptive din domeniul apărării dezvoltate de noii actori din domeniul apărării, astfel încât aceştia să poată dezvolta, testa şi implementa noi tehnologii şi soluţii eficiente din punctul de vedere al costurilor mult mai rapid decât este posibil în prezent, ca răspuns la nevoile urgente în materie de apărare cu care se confruntă.”

Potrivit Comisiei, regulamentul urmează să intre în procedura formală de adoptare în Parlamentul European și în Consiliu în următoarele săptămâni, astfel încât programul să poată deveni operațional la începutul anului viitor.

Comisia Europeană consideră că viteza cu care cele două instituții europene au negociat programul reprezintă un semnal privind prioritățile actuale ale Uniunii în domeniul securității.

„Viteza cu care Parlamentul European şi Consiliul au ajuns la acest acord reflectă angajamentul lor comun faţă de punerea în aplicare la timp a programului, în conformitate cu agilitatea pe care AGILE este concepută să o aducă ecosistemului european de inovare în domeniul apărării.”

De asemenea, Executivul european a precizat:

„Textul convenit al regulamentului va intra acum în procesul formal de adoptare de către Parlamentul European şi Consiliu în următoarele săptămâni, pentru a asigura intrarea sa rapidă în vigoare.”

Programul AGILE este orientat în special către întreprinderile mici și mijlocii, start-up-uri și companii aflate în faza de dezvoltare, care lucrează la produse și tehnologii inovatoare pentru apărare.

Acordul politic garantează că aceste companii vor beneficia de sprijin financiar și de mecanisme accelerate pentru transformarea proiectelor în produse utilizabile de statele membre ale Uniunii Europene.

Printre principalele măsuri prevăzute în acord se numără:

acordarea de granturi printr-o procedură accelerată, cu un termen de maximum patru luni;

facilitarea accesului IMM-urilor la infrastructuri de testare și certificare;

simplificarea procedurilor prin care produsele dezvoltate cu sprijinul AGILE pot fi achiziționate;

conectarea întreprinderilor mici cu marii contractori din industria europeană de apărare, pentru a facilita integrarea noilor tehnologii în proiecte de amploare.

Inițiativa AGILE apare pe fondul schimbărilor majore din mediul de securitate european generate de războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

Potrivit Parlamentului European, noul program urmărește reducerea decalajului dintre faza de cercetare și implementarea efectivă a noilor tehnologii de apărare, astfel încât statele membre să poată beneficia mai rapid de soluții moderne și eficiente.

Prin lansarea AGILE, Uniunea Europeană încearcă să accelereze inovarea în industria de apărare și să consolideze competitivitatea companiilor europene într-un domeniu considerat strategic pentru securitatea blocului comunitar.