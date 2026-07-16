Germania a înregistrat un record al exporturilor de armament în primul semestru. Valoarea livrărilor a depășit 13,8 miliarde de euro

Germania a înregistrat o creștere semnificativă a exporturilor de armament în primele șase luni ale anului, potrivit datelor preliminare publicate de Ministerul Economiei de la Berlin. În perioada ianuarie-iunie, autoritățile germane au aprobat exporturi de echipamente militare în valoare totală de 13,87 miliarde de euro, de peste patru ori mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut.

Din valoarea totală a exporturilor autorizate, aproximativ 9,6 miliarde de euro reprezintă arme de război, iar alte 4,3 miliarde de euro sunt aferente echipamentelor și tehnicii militare, conform Euractiv.

Datele oficiale arată că peste 60% din exporturile aprobate, echivalentul a aproximativ 9 miliarde de euro, au fost destinate statelor membre ale Uniunii Europene, țărilor NATO și altor parteneri considerați apropiați de Germania.

Totuși, ponderea acestor destinații a scăzut comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, când 83% din exporturile de armament germane au fost livrate către state aliate.

Ucraina continuă să fie cea mai importantă destinație pentru exporturile de armament aprobate de Germania. În primul semestru al anului, Berlinul a autorizat livrări de echipamente militare către Kiev în valoare de aproximativ 2,5 miliarde de euro.

Deși beneficiază de sprijin militar și financiar din partea Germaniei în contextul războiului cu Rusia, Ucraina este încadrată în statisticile oficiale drept „țară terță”, alături de statele din afara Uniunii Europene și NATO.

Per ansamblu, Germania a aprobat exporturi de armament în valoare de 4,9 miliarde de euro către astfel de state.

După Ucraina, Statele Unite ocupă locul al doilea în clasamentul beneficiarilor de armament german, cu importuri autorizate în valoare de aproximativ 1,6 miliarde de euro.

În topul principalelor destinații ale exporturilor de armament aprobate de Germania se mai află Țările de Jos, Republica Cehă și Lituania.

Israelul ocupă poziția a șasea, cu exporturi autorizate de aproape 800 de milioane de euro.

Potrivit datelor Ministerului german al Economiei, Letonia a importat armament german în valoare de aproximativ 500 de milioane de euro, fiind urmată îndeaproape de Norvegia, Estonia și Slovenia.

Creșterea puternică a exporturilor de armament reflectă cererea ridicată pentru echipamente militare pe fondul conflictului din Ucraina și al eforturilor de consolidare a capacităților de apărare în Europa și în cadrul NATO.